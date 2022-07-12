Новости
Производство рыбопродукции глубокой переработки де дотягивает до плановых показателей стратегии, отмечают в АСРФ

АСРФ: Успех Стратегии-2030 зависит от нового флота

Производство рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью растет медленнее, чем предусмотрено в отраслевой стратегии до 2030 г. Без обновления флота этот целевой показатель останется невыполненным, считают в АСРФ.

Темпы производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, заложенные в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 г., расходятся с реальными результатами работы предприятий рыбной отрасли, указали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Несмотря на ежегодный рост доли выпуска филе, фарша, рыбной муки и других видов продукции, суммарно она по-прежнему не дотягивает до плановых показателей.

По итогам 2021 г., при целевом показателе продукции с высокой добавленной стоимостью в 40%, фактический результат составил только 23%, сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ. В текущем году этот показатель пока находится на уровне 29% — при целевых 43%.

Причину отставания в ассоциации связывают с нехваткой новых рыболовных судов. «Мы видим, что рост выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью невозможен без обновления до 80% мощностей рыбопромыслового флота. Существующие мощности не способны обеспечить необходимый объем глубокой переработки, — отметил президент АСРФ Алексей Осинцев. — Очевидно, что достичь целевого показателя Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ позволит только ввод судов первого и второго этапов инвестиционных квот».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Производство рыбопродукции глубокой переработки де дотягивает до плановых показателей стратегии, отмечают в АСРФ
  • Плановое и фактическое производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Таблица предоставлена АСРФ
  • Выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Таблица предоставлена АСРФ
  • Глубина переработки рыбной продукции. Таблица предоставлена АСРФ
  • Структура продукции с высокой добавленной стоимостью. Таблица предоставлена АСРФ
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

    Член Совета Федерации

    Сергей МИТИН

    Для развития отрасли заложен мощный фундамент

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Все материалы

    Интервью

    Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

    Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Рыбаков надо воспитывать с юности

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Бизнес хочет работать

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Прибрежное рыболовство для нас — важнейший вопрос

    Все интервью

    Личное мнение

    Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

    Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

    Павел ШУСТИК

    Я доставляю рыбу

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

    Все материалы

    Крупным планом

    Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

    Морские горизонты для школьников Заполярья

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

    Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

    Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

    События

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.