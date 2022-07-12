АСРФ: Успех Стратегии-2030 зависит от нового флота

Производство рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью растет медленнее, чем предусмотрено в отраслевой стратегии до 2030 г. Без обновления флота этот целевой показатель останется невыполненным, считают в АСРФ.

Темпы производства рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, заложенные в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 г., расходятся с реальными результатами работы предприятий рыбной отрасли, указали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Несмотря на ежегодный рост доли выпуска филе, фарша, рыбной муки и других видов продукции, суммарно она по-прежнему не дотягивает до плановых показателей.

По итогам 2021 г., при целевом показателе продукции с высокой добавленной стоимостью в 40%, фактический результат составил только 23%, сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ. В текущем году этот показатель пока находится на уровне 29% — при целевых 43%.

Причину отставания в ассоциации связывают с нехваткой новых рыболовных судов. «Мы видим, что рост выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью невозможен без обновления до 80% мощностей рыбопромыслового флота. Существующие мощности не способны обеспечить необходимый объем глубокой переработки, — отметил президент АСРФ Алексей Осинцев. — Очевидно, что достичь целевого показателя Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ позволит только ввод судов первого и второго этапов инвестиционных квот».

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