Китай вновь пополнил список российских поставщиков

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая утвердило еще шесть российских предприятий и судов для поставок рыбы и морепродуктов. Таким образом, сейчас в китайском списке 857 объектов.

Нынешнее расширение перечня российских экспортеров стало четвертым в текущем году. Новые предприятия были зарегистрированы через китайскую информационную систему CIFER, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

К экспортерам, ранее зарегистрировавшимся в системе, добавились рыбоперерабатывающие суда — СРТМ «Вильгельм Торстейнссон» компании «Пролив», БМРТ «Владимир Лиманов» компании «Востокрыбпром», мощности «Рыбной компании «Лунтос», рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Компания «Мурман Сифуд», транспортный рефрижератор «Айс Ривер» ООО «Риера Флота», привели информацию о дополнении в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Россельхознадзор подчеркнул, что продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта в Китай.

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