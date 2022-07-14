Рыбоводы Камчатки заготавливают икру для новых поколений лосося

В Камчатском крае государственные рыборазводные заводы ведут отлов производителей лососей. Для помощи в охране идущей на нерест рыбы привлекли сотрудников частного охранного предприятия с Сахалина.

Более 20 сотрудников сахалинского ЧОП помогут инспекторам территориального управления Росрыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала Главрыбвода.

Сейчас сотрудники филиала на реках Паратунка, Авача и Быстрая развернули станы для отлова кеты, чавычи и нерки. С 1 по 12 июля рыбоводы Паратунского экспериментально-производственного лососевого рыбоводного завода, ЛРЗ «Кеткино» и Малкинского завода уже отловили 5,5% тихоокеанских лососей от квот, выделенных для выполнения государственного задания.

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