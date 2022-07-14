Росрыболовство отвело объемы для промысла в зоне Марокко

Федеральное агентство по рыболовству выпустило приказ для организации работы российского флота по соглашению с Марокко. Международное сотрудничество предусматривает возможность промысла в марокканской зоне различных видов рыб.

Росрыболовство приказом от 8 июля 2022 г. № 392 распределило по видам квот объемы, предоставленные России для добычи пелагических видов — сардины, сардинеллы, скумбрии, ставриды, анчоуса, — в атлантической рыболовной зоне Марокко.

Как сообщает корреспондент Fishnews, весь объем — 80 тыс. тонн — отведен под промышленный лов.

Отмечено, что рыболовство осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением от 14 сентября 2020 г. и 14 октября 2020 г. и протоколом второй сессии российско-марокканской смешанной комиссии от 30 июня 2022 г.

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