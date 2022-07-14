Александр Панин: Рынку не нужны искусственные ограничения

Долю продукции из российской рыбы на внутреннем рынке нужно наращивать, но не путем запретительных мер, а, например, через господдержку переработчиков и активное продвижение их ассортимента, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

Прежде чем попасть на полки магазинов, выловленная или выращенная рыба редко минует стадию переработки. На этом этапе она превращается в филе, пресервы, снеки, рыбные или крабовые палочки и другие понятные продукты. Рыбоперерабатывающие предприятия одними из первых ощущают изменения покупательских предпочтений и вынуждены постоянно реагировать на новые вызовы рынка, но вниманием регулятора совсем не избалованы. Даже в условиях турбулентности в экономике государство не спешит помогать этому сектору и, принимая решения по рыбной отрасли, редко учитывает мнение рыбопереработчиков.

«Мы давно говорим о необходимости комплексной переработки стратегии и госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса — с учетом результатов деятельности всех сегментов отрасли и интересов их представителей. На наш взгляд, важно перейти от показателей вылова и количества построенных судов и береговых заводов к оценке эффективности работы рыбной отрасли в целом», — заявил в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» председатель Рыбного союза АлександрПанин.

В состав Рыбного союза входят крупнейшие производители рыбной продукции сегмента B2C, оптовики и импортеры — слом международной логистики ударил в первую очередь по ним. В феврале снижение импорта год к году составило 25%, в марте — 30%, в апреле-мае — катастрофические 75%. Это побудило сторонников импортозамещения вновь поднять вопрос о полном отказе от импортной рыбы и переходе исключительно на российское сырье, однако бизнес такую позицию не разделяет.

«Использование импортного сырья обусловлено тем, что целый ряд популярных и востребованных у нас видов морских биоресурсов попросту не водится в российских водах и не добывается нашими рыбаками, — прокомментировал Александр Панин. — Импорт позволяет существенно расширить ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов на прилавках российских магазинов».

По словам руководителя Рыбного союза, использование импортного сырья — это не прихоть переработчиков, а реалии рыночной экономики и государственного регулирования. «В отношении импортозамещения мы выступаем за увеличение доли продукции из российской рыбы, но только через рыночное предложение и маркетинг, а ни в коем случае не через какие бы то ни было запретительные или ограничительные меры», — подчеркнул он.

Не поддерживает Рыбный союз и призывы запретить поставки за рубеж уловов российских рыбаков, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке. «Нужно не запрещать экспорт, а поддерживать переработку и внутреннее потребление, — уверен Александр Панин. — Другое дело, что мы должны последовательно переходить от экспорта непереработанного сырья к поставкам за рубеж продукции глубокой степени переработки, включая сегмент B2C. Но этот вопрос точно не решается путем введения экспортных ограничений. Здесь нужны иные долгосрочные меры, в том числе в рамках новой глобальной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса».

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.