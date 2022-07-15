Санкции подтолкнули ввести гибкий подход к цифровой маркировке

В законодательство внесли изменения, которые позволят правительству освобождать товары, для которых установлена обязательная цифровая маркировка, от необходимости нанесения кода и ответственности за это. Такое решение принято в связи с санкциями.

Возможность гибкого подхода к цифровой маркировке предусмотрена новым федеральным законом — от 14 июля 2022 г. № 341. Изменения официально опубликованы и вступили в силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Оговорено, что до конца нынешнего года правительство РФ «вправе устанавливать порядок ввода в оборот, оборота и вывода из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, без нанесения на них средств идентификации в отдельных случаях». По новому закону, хозяйствующие субъекты будут освобождены от ответственности за нарушения в этой сфере.

Отмечено, что решение направлено на поддержку экономики в условиях санкционных ограничений. Сейчас создается дополнительная финансовая и административная нагрузка на всех участников оборота товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, и это может привести к тому, что предприятия временно не смогут выполнять требования, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что предложение по переходу на цифровую маркировку для продукции из водных биоресурсов вызвало большой резонанс в рыбной отрасли. Представители бизнес-сообщества указывали на риски таких нововведений для производителей и рынка и призвали тщательно просчитать последствия, особенно в условиях санкций.

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