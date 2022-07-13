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Вопросы тестирования маркировки обсудили участники конференции Fishnews Online

Производители хотят защитить свою работу в условиях эксперимента по маркировке

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока рассчитывает принять участие в проработке вопросов цифровой маркировки рыбной продукции. Отраслевое сообщество волнует, как эти новшества отразятся на производстве, себестоимости и принесут ли обещанные результаты.

В число многочисленных нововведений, которые предлагаются для рыбной отрасли, вошла и цифровая маркировка. Оператор системы маркирования — ЦРПТ — сообщает о планах по внедрению маркировки икры.

В Центре говорят о том, что новшество поможет защите рынка. Однако отраслевые объединения считают важным тщательно просчитать, как внедрение маркировки скажется на расходах предприятий и стоимости продукции для потребителя. Подумать, стоит ли создавать дополнительную нагрузку на производителей в нынешних экономических условиях.

В любом случае представители отраслевого сообщества должны принимать участие в проработке вопросов тестирования маркирования, подчеркнули участники конференции Fishnews Online. Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обратился в ЦРПТ с предложением включить в рабочую группу по проведению эксперимента председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына.

«Очень важно отслеживать, какие решения предлагаются для производителей и как это отразится на их работе», — подчеркнул Владимир Галицын.

В экономике уже внедрены различные системы прослеживаемости товаров, на это потрачены большие деньги, однако выясняется, что прозрачности опять недостаточно, отметил член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

«Спрашивается, зачем все это было нужно? Если системы не работают как следует, то почему те, кто их готовил и внедрял, не несут ответственности? И во сколько всевозможные системы обходится производителям, а значит, и потребителям? — заявил он. — Государство истратило десятки, а возможно и сотни миллионов рублей на систему «Меркурий», а теперь ЦРПТ ставит под сомнение ее эффективность».

Пока цифровая маркировка выглядит как бизнес-проект, но недопустимо, чтобы такие изменения насаждались под видом защиты государственных интересов, подчеркнули на конференции.

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Fishnews

  • Вопросы тестирования маркировки обсудили участники конференции Fishnews Online
  • Вопросы тестирования маркировки обсудили участники конференции Fishnews Online
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    НазадМетки: дальний востокикракамчаткаросрыболовство
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