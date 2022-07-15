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Атомный лихтеровоз «Севморпуть» во Владивостоке

Севморпути готовят новый план развития

Правительство утвердит новый план развития Северного морского пути на период до 2035 г. Предполагается отразить решения по расширению экспортной грузовой базы, по модернизации и строительству портовой инфраструктуры, судостроению и судоремонту.

Проект плана развития Севморпути на период до 2035 г. рассмотрели на совещании у вице-премьера — полпреда президента Юрия Трутнева.

Как отметил зампред правительства — полномочный представитель президента, «разрыв экономических связей с недружественными западными странами привел к развороту потоков продукции экспортирующих предприятий на Восток, резко увеличив нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб». Такую нагрузку может и должен частично взять на себя Северный морской путь, и это позволит довезти грузы вовремя, а иногда и более эффективно, подчеркнул Юрий Трутнев.

Новый план включает в себя новые, а также уже реализуемые мероприятия, в том числе в рамках плана развития инфраструктуры Северного морского пути, Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и других документов, рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства.

Предлагаемый план развития СМП содержит пять основных разделов:

- Первый раздел связан с мероприятиями, направленными на увеличение экспортной грузовой базы, каботажных и транзитных перевозок, развитие перспективной грузовой базы. В частности, предполагается запуск регулярной каботажной линии по маршруту Санкт-Петербург (Мурманск) – порты Дальнего Востока и в обратном направлении с частотой минимум два круговых рейса в год. Будет создан российский контейнерный оператор международных перевозок в акватории Севморпути.

- Второй раздел включает мероприятия по модернизации и строительству портовой инфраструктуры и подходов, железнодорожных и речных транспортных коридоров, дноуглублению в акватории Севморпути. В том числе запланировано строительство 12 портовых терминалов и модернизация двух существующих.

- Третье направление связано с развитием арктического грузового и ледокольного флотов, созданием и развитием арктических судостроительных и судоремонтных мощностей. Так, предполагается строительство 153 судов, в том числе 12 ледоколов и 46 судов аварийно-спасательного флота.

- Четвертая часть посвящена формированию арктической спутниковой группировки, развитию аварийно-спасательной инфраструктуры, гидрографическому, гидрометеорологическому, медицинскому и кадровому обеспечению.

- Пятый раздел направлен на обеспечение информационных и цифровых услуг в акватории Севморпути, прогнозирование судопотока, расширение международного сотрудничества.

Общий объем финансирования плана развития Севморпути до 2035 г. может составить порядка 2 трлн рублей. При этом предполагается, что к 2035 г. частные инвесторы вложат около 15,6 трлн рублей в развитие инвестиционных проектов, формирующих грузовую базу СМП.

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НазадМетки: дальний востокправительствосудостроение
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