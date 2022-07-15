Севморпути готовят новый план развития

Правительство утвердит новый план развития Северного морского пути на период до 2035 г. Предполагается отразить решения по расширению экспортной грузовой базы, по модернизации и строительству портовой инфраструктуры, судостроению и судоремонту.

Проект плана развития Севморпути на период до 2035 г. рассмотрели на совещании у вице-премьера — полпреда президента Юрия Трутнева.

Как отметил зампред правительства — полномочный представитель президента, «разрыв экономических связей с недружественными западными странами привел к развороту потоков продукции экспортирующих предприятий на Восток, резко увеличив нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб». Такую нагрузку может и должен частично взять на себя Северный морской путь, и это позволит довезти грузы вовремя, а иногда и более эффективно, подчеркнул Юрий Трутнев.

Новый план включает в себя новые, а также уже реализуемые мероприятия, в том числе в рамках плана развития инфраструктуры Северного морского пути, Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и других документов, рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства.

Предлагаемый план развития СМП содержит пять основных разделов:

- Первый раздел связан с мероприятиями, направленными на увеличение экспортной грузовой базы, каботажных и транзитных перевозок, развитие перспективной грузовой базы. В частности, предполагается запуск регулярной каботажной линии по маршруту Санкт-Петербург (Мурманск) – порты Дальнего Востока и в обратном направлении с частотой минимум два круговых рейса в год. Будет создан российский контейнерный оператор международных перевозок в акватории Севморпути.

- Второй раздел включает мероприятия по модернизации и строительству портовой инфраструктуры и подходов, железнодорожных и речных транспортных коридоров, дноуглублению в акватории Севморпути. В том числе запланировано строительство 12 портовых терминалов и модернизация двух существующих.

- Третье направление связано с развитием арктического грузового и ледокольного флотов, созданием и развитием арктических судостроительных и судоремонтных мощностей. Так, предполагается строительство 153 судов, в том числе 12 ледоколов и 46 судов аварийно-спасательного флота.

- Четвертая часть посвящена формированию арктической спутниковой группировки, развитию аварийно-спасательной инфраструктуры, гидрографическому, гидрометеорологическому, медицинскому и кадровому обеспечению.

- Пятый раздел направлен на обеспечение информационных и цифровых услуг в акватории Севморпути, прогнозирование судопотока, расширение международного сотрудничества.

Общий объем финансирования плана развития Севморпути до 2035 г. может составить порядка 2 трлн рублей. При этом предполагается, что к 2035 г. частные инвесторы вложат около 15,6 трлн рублей в развитие инвестиционных проектов, формирующих грузовую базу СМП.

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