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АСРФ проанализировала данные по заработной плате в рыбной отрасли. Фото пресс-службы ассоциации

Рыбаки — в топе зарплат в прибрежных регионах

По информации АСРФ, рыболовство впервые вошло в число отраслей, в которых среднемесячная зарплата превышает 100 тыс. рублей. Речь идет, прежде всего, об уровне оплаты труда экипажей морских рыбопромысловых судов, подчеркнули в ассоциации.

Анализ данных Росстата и Единой межведомственной информационно статистической системы показал, что по итогам 2021 г. в организациях, относящихся к виду деятельности «Рыболовство и рыбоводство», среднемесячная зарплата составила 101,6 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Таким образом, рыбная отрасль впервые преодолела планку оплаты труда в 100 тыс. рублей.

В ассоциации отметили, что зарплата рыбаков в прибрежных морских регионах значительно выше средней по отрасли. В секторе «Рыболовство» по этому показателю лидируют Магаданская область — 219,7 тыс. рублей, Мурманская область — 208,7 тыс. рублей и Ненецкий автономный округ — 165,5 тыс. рублей. В топ-10 также вошли Хабаровский край, Архангельская область, Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край, Чукотский автономный округ и Калининградская область.

АСРФ прогнозирует дальнейший рост зарплат рыбаков при условии обновления флота. «Уровень заработной платы в отрасли во многом определяется эффективностью морских рыбопромысловых судов, которые обеспечивают свыше 90% российских уловов и перерабатывают на борту четыре пятых выловленной в стране рыбы. Но сегодня это в основном неразделанная или обезглавленная потрошеная рыба. При росте выпуска продукции глубокой переработки, как это предусмотрено на строящихся под инвестиционные квоты судах, оплата труда моряков также будет расти», — высказал мнение президент АСРФ Алексей Осинцев.

Еще одним позитивным для рынка труда аспектом, связанным с обновлением флота, он назвал увеличение потребности в квалифицированных специалистах для современных высокотехнологичных судов. «Почти 2700 таких рабочих мест в ближайшие годы будет создано на 20 крупнотоннажных траулерах-процессорах, которые строятся для участников АСРФ — РРПК и «Норебо», обеспечивающих сегодня более половины инвестиций в отрасли», — подчеркнул руководитель ассоциации.

Информацию по заработным платам, предоставленную АСРФ, смотрите в прикрепленном файле.

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