Цифровой помощник появился у рыбоводов в системе Россельхозбанка

Россельхозбанк пополнил витрину цифровых сервисов экосистемы «Своё Фермерство» решением для аквакультуры. С его помощью можно планировать и контролировать работу рыбоводного хозяйства.

Программу управления рыбоводным хозяйством FishWeb Россельхозбанк запустил совместно с компанией «Инфорика».

Отечественное программное решение позволяет организовать учет, контроль и планирование работы предприятия. Можно, например, автоматически собирать данные с приборов контроля качества воды и автоматизированных кормушек, проводить мониторинг кормления и прироста биомассы, вести учет вылова.

Сервис FishWeb подходит как для садковых хозяйств и открытых водоемов, так и для установок замкнутого водоснабжения, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка. По оценке разработчиков, внедрение программы позволит сократить время учета на 30%, снизить затраты времени на планирование в 5 раз и при этом увеличить его точность на 20%.

Подключить сервис может пользователь экосистемы «Своё Фермерство» — для этого нужно оставить заявку на странице сервиса. Услуга предоставляется платно, но доступна и для небольших предприятий: стоимость составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц и зависит от количества подключаемых модулей и инструментов учета и контроля, обратили внимание в РСХБ. Всего программа имеет 8 функциональных модулей, каждый из которых включает целый набор инструментов.

В течение двух месяцев тестировать программу можно бесплатно.

В Россельхозбанке считают, что сервис отвечает потребностям в том числе небольших предприятий. Как отметила заместитель директора центра развития финансовых технологий РСХБ Любовь Любаева, доля таких хозяйств в рыбоводстве составляет порядка 80%.

Аквакультура — очень интересное и перспективное направление рыбной отрасли (зачастую обделенное вниманием банкиров), и Россельхозбанк видит возможности в выстраивании взаимовыгодных отношений с предприятиями этого сектора, прокомментировал руководитель Приморского регионального филиала РСХБ Алексей Степуро. На развитие аквакультуры направлено взаимодействие филиала с отраслевыми ассоциациями, предприятиями и поиск подходящих финансовых, технологических решений, отметил глава филиала.

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