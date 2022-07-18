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В ФАС заявили, что введение квот добычи на инвестиционные цели показало положительные результаты

ФАС не обошла тему квот

В отрасли обсуждают доклад Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции за 2021 г. В ведомстве заявили, что введение квот добычи на инвестиционные цели показало положительные результаты.

В докладе, который представила антимонопольная служба, приведены оценки в том числе и ситуации в рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что ФАС считает необходимым продолжать работу по реформированию порядка предоставления прав на добычу водных биоресурсов путем перехода на электронные аукционы.

Санкционное давление на рыбное хозяйство, говорится в докладе, приводит к негативным последствиям. В связи с этим перед отраслью стоят «новые задачи» — таковыми ФАС назвала увеличение обеспеченности и ассортимента водных биоресурсов на внутреннем рынке, недопущение роста цен для потребителя, переориентацию российских водных биоресурсов, попавших под ограничение экспорта.

Одновременно стоит задача привлекать в отрасль инвестиции. «В связи с чем продолжается работа по изменению законодательства в части выделения дополнительных объемов водных биоресурсов на инвестиционные цели, а также выделение новых видов водных биоресурсов», — заявили в ФАС. Разработаны изменения в федеральный закон о рыболовстве, напомнили в ведомстве.

При этом ФАС России считает необходимым «в целях исключения укрупнения и сосредоточения у лиц (групп лиц) большого объема долей квот добычи (вылова) отдельных видов водных биоресурсов ввести предельный размер доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, который может быть закреплен за лицом (группой лиц), и одновременно ограничить участие в аукционе лицам, которые по его результатам превысят установленный предельный размер».

В приложении к докладу приводятся оценки состояния конкуренции федеральными ведомствами, в том числе Росрыболовством. Федеральное агентство по рыболовству заявило: «Механизм инвестиционных квот себя оправдал, судостроительные верфи получили необходимые заказы и нарабатывают опыт строительства рыбопромысловых судов различных проектов. Также строятся современные береговые производственные мощности, которые будут способствовать переходу от сырьевого экспортно-ориентированного подхода к инновационному типу развития». Приводятся предложения ведомства по второму этапу программы инвестквот и аукционам.

Также в докладе дана позиция Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. ВАРПЭ заявила, что считает необоснованными и преждевременными изложенные в материалах выводы Росрыболовства о том, что механизм инвестквот себя оправдал. Объединение указывает на задержки в реализации проектов по строительству флота, угрозы для работы предприятий Дальнего Востока, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса.

«Это беспрецедентное в практике отечественного регулирования лишение хозяйствующих субъектов изначального производственного ресурса, без которого невозможно осуществление их дальнейшей деятельности», — отметили в ВАРПЭ.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, в свою очередь, сообщила, что обратилась в ФАС с двумя замечаниями к докладу о конкуренции. Так, в объединении заявили об избыточности предельного размера доли квоты. Вопросы доминирования в правах на добычу водных биоресурсов регулируются антимонопольным законодательством, что предотвращает монополизацию отраслевого рынка, сослались в АСРФ.

Ассоциация также заявила, что, по ее мнению, принципам конкуренции не отвечает включение в доклад «предвзятой позиции только одного из отраслевых объединений». АСРФ предложила отразить в докладе выводы исследования НИФИ Минфина.

При этом ассоциация отметила, что в целом доклад поддерживает.

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