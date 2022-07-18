Дальрыбвтуз предложил новую программу для подготовки отраслевых управленцев

Кафедра «Промышленного рыболовства» Дальрыбвтуза разработала образовательную программу магистратуры для подготовки и переподготовки управленцев в рыбной отрасли. Прием документов продлится до 9 августа. Есть возможность зачисления на бюджетные места.

Новая образовательная программа магистратуры — «Организация и управление производственно-технологической деятельностью на судах рыбопромыслового флота» — создана в рамках направления 35.04.08 «Промышленное рыболовство».

Главная особенность новой программы — ее междисциплинарность, рассказала Fishnews заведующая кафедрой«Промышленное рыболовство» Светлана Лисиенко. Учебный план включает в себя как традиционные для промышленного рыболовства дисциплины, создающие основу направления, так и дисциплины технологические и организационно-управленческие, определяющие ее профильную направленность.

Отмечается, что помимо преподавателей Дальрыбвтуза к реализации программы и проведению мастер-классов будут привлечены специалисты-практики ведущих рыбопромышленных предприятий. «Также предполагаем сотрудничество с Тихоокеанским филиалом ВНИРО (ТИНРО)», — отметила Светлана Лисиенко.

Образовательная программа рассчитана на управленцев среднего и высшего звена (заместитель директора, заместитель руководителя, главный технолог и т.д.), имеющих высшее образование любого профиля, а также выпускников вузов, получивших степень бакалавра.

Зачисление осуществляется как на бюджетные, так и на платные места, в том числе по целевым квотам предприятий. Формат обучения очный (2 года) и заочный (2,5 года).

Более детально с программой вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте Дальрыбвтуза. Также информацию готовы предоставить по телефону кафедры «Промышленное рыболовство»: 8 (423) 244-25-03.

Подача документов возможна в электронном формате. Прием продлится до 9 августа включительно.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews