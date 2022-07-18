Правила субсидирования для малого флота уточнили

Правительство внесло изменения в правила предоставления субсидий для строительства мало- и среднетоннажного рыбопромыслового флота. Напомним, эта мера поддержки не распространяется на флот под инвестиционные квоты.

В феврале 2021 г. правила изложили в новой редакции. Сумма субсидии составляет 30% стоимости судна в соответствии с судостроительным контрактом (без учета НДС), но не более 30% определенной предельной стоимости. Такая предельная стоимость выше в случае со строительством на верфях Дальнего Востока, Республики Крым и Севастополя.

Среди ключевых условий предоставления поддержки — киль должен быть заложен не раньше 1 января 2019 г. Для получения поддержки судно нужно ввести в эксплуатацию.

Новые поправки в документ внесены постановлением правительства РФ от 14 июля 2022 г. № 1258, сообщает корреспондент Fishnews.

Уточнения касаются требований к компании-заказчику, ее согласия на проверки расходования субсидии Минпромторгом и органами финансового контроля, порядка возврата субсидии. Также в соглашении по предоставлению субсидии нужно будет прописывать план мероприятий по достижению результатов.

Уточняется, что Минпромторг размещает объявления о проведении отбора, помимо своего сайта, «на сайте государственной информационной системы промышленности». Корректируется перечень информации, которую должно содержать такое объявление.

Получатель субсидии должен будет отчитываться в министерство о результатах господдержки в течение пяти лет не ежегодно, как было ранее, а «ежеквартально, начиная с года, следующего за годом получения субсидии», — до достижения значений результатов предоставления субсидии.

Также для организации добавлено требование по ежемесячному заполнению отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов получения субсидии. Уточняются и обязательства Минпромторга по мониторингу достижения результатов предоставления субсидии.

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