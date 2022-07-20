Еще одно российское судно прошло регистрацию в китайской системе

Предприятия и суда продолжают проходить регистрацию в электронной системе CIFER для поставок в Китай. Всего в списке более 800 российских объектов.

В системе CIFER для поставок в Китай прошло регистрацию судно «Лагарт» компании «ЯМСы». Об этом Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

До этого в нынешнем году список российских экспортеров пополнялся четыре раза. Новые предприятия были зарегистрированы через систему CIFER.

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