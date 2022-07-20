ЕАЭС рассчитывает договориться с Индонезией о свободной торговле

Вступило в силу решение Высшего Евразийского экономического совета о начале переговоров с Индонезией — с этим государством Юго-Восточной Азии планируется заключить соглашение о свободной торговле.

Решение начать с Индонезией переговоры о свободной торговле Высший евразийский экономический совет принял в мае. С 19 июля — с даты официального опубликования — оно вступило в силу, сообщает корреспондент Fishnews.

«Индонезия является крупнейшей экономикой в АСЕАН и четвертой по численности населения страной в мире. Работа совместной исследовательской группы показала, что торговые отношения между государствами — членами ЕАЭС и Республикой Индонезией имеют значительный потенциал для развития», — комментировал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Среди товаров, которые обладают наибольшим потенциалом для экспорта, были названы в том числе рыба и морепродукты.

В апреле министр отмечал, что ЕАЭС уже имеет режимы свободной торговли со странами общим населением 300 млн человек и объемом ВВП более 700 млрд долларов в год. Это партнеры по СНГ, Сербия, Вьетнам и ряд других стран.

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