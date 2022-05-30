ЕАЭС намерен создать зону свободной торговли с Индонезией

Высший Евразийский экономический совет начнет переговоры c Индонезией по заключению соглашения о свободной торговле. Отмечено, что в республику перспективно наращивать экспорт, в частности, рыбы и морепродуктов.

«Работа совместной исследовательской группы показала, что торговые отношения между государствами-членами ЕАЭС и Республикой Индонезией имеют значительный потенциал для развития, — отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. — Кроме того, прогнозируется, что тарифная либерализация в рамках соглашения о свободной торговле окажет позитивное влияние на экономический рост договаривающихся сторон».

Установление режима свободной торговли будет способствовать увеличению торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами, максимально повышая взаимную выгоду, сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Министр уточнил, что наибольшим потенциалом для роста экспорта стран ЕАЭС в соответствии с данными моделирования обладают зерновые, мясо, мороженое, шоколад, алкогольная продукция, рыба и морепродукты, минеральные удобрения, изделия из резины и пластика, автотранспортные средства, уголь, бумажные товары и металлоизделия.

«В то же время при проведении переговоров и определении оптимальных условий доступа на рынок будут приниматься во внимание особенности экономического развития каждого государства», — обратили внимание в пресс-службе.

Соглашений о зонах свободной торговли коснулся и президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В частности, он напомнил, что активно ведутся переговоры по заключению полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном. Россия поддерживает решение продлить временное соглашение, чтобы сохранить нынешний преференциальный режим, подчеркнул глава государства.

«Полагаем также целесообразным активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле с Египтом, начать аналогичные переговоры с Индонезией и, кроме того, изучить вопрос о заключении преференциального торгового соглашения с Объединёнными Арабскими Эмиратами», — заявил Владимир Путин.

В список принятых на заседании совета документов вошли решение «О начале переговоров с Республикой Индонезией о заключении соглашения о свободной торговле» и решение о вступлении в силу протокола к временному соглашению с Ираном.

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