Иваси плывет на российские прилавки

На Дальнем Востоке рыбаки добыли в общей сложности 66 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии, на 40% превысив уровень прошлого года. Росрыболовство отмечает, что продукция в основном поступает на внутренний рынок.

Нарастающий вылов дальневосточной сардины (иваси) к 18 июля составил 41 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Из общего объема 10,4 тыс. тонн освоено в исключительной экономзоне Японии по квотам, полученным в рамках межправительственных соглашений. Ведомство отмечает: результат добычи на 76% превышает уровень прошлого года. Нарастающий вылов скумбрии достиг 25 тыс. тонн (+4%).

На промысле работают пять средне- и крупнотоннажных российских судов. Добыча идет на фронтальных зонах теплого антициклонического вихря южнее Малой Курильской гряды, часть флота смещается на фронтальные зоны потока Ойясио напротив острова Итуруп.

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