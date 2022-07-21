Минсельхоз предлагает облегчить внесение изменений в ОДУ в 2022 году

Министерство сельского хозяйства предложило дополнить особенности осуществления разрешительных режимов в 2022 г. и предусмотреть специфику корректировки общего допустимого улова.

В этом году для поддержки экономики правительство установило особенности разрешительных режимов в разных сферах, в том числе в области охраны окружающей среды.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз РФ предложил дополнить соответствующее приложение к постановлению правительства и предусмотреть специфику государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих изменения общего допустимого улова. Речь идет о корректировках ОДУ во внутренних морских водах, территориальном море, исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ.

Предлагается исключить необходимость представлять материалы обсуждений при проведении ГЭЭ обоснований изменения общего допустимого улова до конца 2022 г. Это не будет распространяться на разрешенные объемы добычи морских млекопитающих.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что поправки разработаны для оптимизации организации и проведения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих корректировку ОДУ.

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