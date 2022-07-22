В правила рыболовства для Дальнего Востока подготовили набор поправок

Минсельхоз России представил для обсуждения проект приказа о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Поправки касаются добычи сельди, морепродуктов и других объектов.

Проект приказа о внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна опубликован на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки планируется внести уже в новые правила рыболовства, вступающие в силу с 1 сентября. Напомним, что они утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 6 мая 2022 г. № 285.

Изменения в правила рыболовства предложены по промыслу сельди на Сахалине. Планируется и урегулировать вопросы с добычей других видов водных биоресурсов на участках для лова анадромных видов рыб. Предложены изменения по учету уловов, по промыслу крабов.

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