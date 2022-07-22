Новости
Глава Бурятии Алексей ЦЫДЕНОВ и вице-премьер Виктория АБРАМЧЕНКО. Фото пресс-службы правительства РФ

Бурятия готовится избавить Байкал от грязных стоков

Строительство новых очистных сооружений для защиты Байкала завершат к 2025 г, отметила зампред правительства Виктория Абрамченко. По ее словам, работы ведутся в соответствии с графиком.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Бурятию оценила работу региона по снижению негативного влияния на озеро Байкал.

«Составлен список из очистных сооружений, которые на сегодняшний день нуждаются в модернизации, а в каких-то населенных пунктах их и не было никогда. Такой список сегодня составляет 21 сооружение по всей республике», — рассказала вице-премьер.

Виктория Абрамченко побывала на одном из объектов, который вошел в федеральный проект сохранения озера. Он будет включать все современные технологии очистки стоков, поступающих от Улан-Удэ.

По словам зампреда, комплекс будет стоить в целом около 12 млрд рублей, первый транш в 7 млрд рублей уже выделен. «Коллеги идут в графике, несмотря на то, что существуют санкции на оборудование. Мы бы хотели, чтобы применялось отечественное оборудование, но если нет — из дружественных стран заменим обязательно. Этот объект хотелось бы увидеть уже в конце 2024 года. Если это будет в первом квартале 2025 года — тоже хорошие сроки», — отметила Виктория Абрамченко.

Вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым она проинспектировала ход реконструкции правобережных очистных сооружений.

«Первые очистные в Выдрино мы уже сдали. Самые масштабные очистные — это, безусловно, в Улан-Удэ, и мы по ним работаем», — проинформировал Алексей Цыденов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, на сегодняшний день введены в эксплуатацию сооружения первого пускового комплекса (блок механической очистки, радиальные песколовки), осуществляющие функцию механической очистки сточных вод, построено здание воздуходувной станции, запуск которой предусмотрен во втором пусковом комплексе. В период с 2019 по 2020 гг. построены блок фильтров доочистки, блок УФ-обеззараживания, блок биореакторов доочистки, осуществляющие функцию доочистки и обеззараживания.

До декабря 2023 г. предусмотрено строительство и запуск линии биологической очистки, сооружений доочистки сточных вод, сооружений по обработке осадка сточных вод, сооружений обеззараживания сточных вод и вспомогательных сооружений. «После запуска первой линии очистки существующая линия очистных сооружений переключается на вновь построенную, а на ее месте строится вторая линия со сроком ввода декабрь 2024 года», — рассказали в пресс-службе.

Реконструкция правобережных очистных сооружений озера Байкал. Фото пресс-службы правительства РФ

В результате реконструкции по первому этапу второго пускового комплекса производительность очистных сооружений составит 130 тыс. куб. м в сутки с возможностью доведения производительности до 185 тыс. куб. м в сутки на втором этапе, строительством третьей технологической линии производительностью 55 тыс. куб. м в сутки.

Срок выполнения строительно-монтажных работ запланирован на конец 2024 г. Очистные сооружения будут обновлены впервые с 1984 г., обратили внимание в пресс-службе. Ожидается, что реконструкция очистных сооружений позволит сократить объем загрязнений, попадающих в Байкал, и защитить его экосистему.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Бизнес хочет работать

Все интервью

Личное мнение

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото пресс-службы вуза

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Все материалы

Крупным планом

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.