Бурятия готовится избавить Байкал от грязных стоков

Строительство новых очистных сооружений для защиты Байкала завершат к 2025 г, отметила зампред правительства Виктория Абрамченко. По ее словам, работы ведутся в соответствии с графиком.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Бурятию оценила работу региона по снижению негативного влияния на озеро Байкал.

«Составлен список из очистных сооружений, которые на сегодняшний день нуждаются в модернизации, а в каких-то населенных пунктах их и не было никогда. Такой список сегодня составляет 21 сооружение по всей республике», — рассказала вице-премьер.

Виктория Абрамченко побывала на одном из объектов, который вошел в федеральный проект сохранения озера. Он будет включать все современные технологии очистки стоков, поступающих от Улан-Удэ.

По словам зампреда, комплекс будет стоить в целом около 12 млрд рублей, первый транш в 7 млрд рублей уже выделен. «Коллеги идут в графике, несмотря на то, что существуют санкции на оборудование. Мы бы хотели, чтобы применялось отечественное оборудование, но если нет — из дружественных стран заменим обязательно. Этот объект хотелось бы увидеть уже в конце 2024 года. Если это будет в первом квартале 2025 года — тоже хорошие сроки», — отметила Виктория Абрамченко.

Вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым она проинспектировала ход реконструкции правобережных очистных сооружений.

«Первые очистные в Выдрино мы уже сдали. Самые масштабные очистные — это, безусловно, в Улан-Удэ, и мы по ним работаем», — проинформировал Алексей Цыденов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, на сегодняшний день введены в эксплуатацию сооружения первого пускового комплекса (блок механической очистки, радиальные песколовки), осуществляющие функцию механической очистки сточных вод, построено здание воздуходувной станции, запуск которой предусмотрен во втором пусковом комплексе. В период с 2019 по 2020 гг. построены блок фильтров доочистки, блок УФ-обеззараживания, блок биореакторов доочистки, осуществляющие функцию доочистки и обеззараживания.

До декабря 2023 г. предусмотрено строительство и запуск линии биологической очистки, сооружений доочистки сточных вод, сооружений по обработке осадка сточных вод, сооружений обеззараживания сточных вод и вспомогательных сооружений. «После запуска первой линии очистки существующая линия очистных сооружений переключается на вновь построенную, а на ее месте строится вторая линия со сроком ввода декабрь 2024 года», — рассказали в пресс-службе.

В результате реконструкции по первому этапу второго пускового комплекса производительность очистных сооружений составит 130 тыс. куб. м в сутки с возможностью доведения производительности до 185 тыс. куб. м в сутки на втором этапе, строительством третьей технологической линии производительностью 55 тыс. куб. м в сутки.

Срок выполнения строительно-монтажных работ запланирован на конец 2024 г. Очистные сооружения будут обновлены впервые с 1984 г., обратили внимание в пресс-службе. Ожидается, что реконструкция очистных сооружений позволит сократить объем загрязнений, попадающих в Байкал, и защитить его экосистему.

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