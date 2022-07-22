Энергетики отдают долг Колыме мальками

В Магаданской области Усть-Среднеканская ГЭС обеспечила выпуск 215 тыс. экземпляров молоди чира в Колымское водохранилище. Уже пятый год по решению арбитражного суда энергетики зарыбляют водоемы Колымского бассейна.

В 2018 г. Арбитражный суд Магаданской области удовлетворил иск Охотского теруправления Росрыболовства и обязал ПАО «Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова» возместить ущерб водным биоресурсам.

С 2018 г. Охотский филиал Главрыбвода подращивает и выпускает молодь сиговых по заказу энергетиков. Уже выпущено более 2 млн мальков пеляди, а в 2022 г. планируется выпуск 1 млн молоди другого вида сиговых — чира, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

20 июля впервые выпущена партия чира в Колымское водохранилище — 215 тыс. экземпляров молоди. Ее вырастили на Янском лососевом рыбоводном заводе Охотского филиала Главрыбвода.

Напомним, в текущем году власти Магаданской области после 40-летнего перерыва восстанавливают промышленное рыболовство в среднем и верхнем течении реки Колымы, а также в ее притоках.

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