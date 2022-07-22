Новости
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Герман Зверев: ВАРПЭ продолжает отстаивать право малого и среднего рыбацкого бизнеса на существование

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев прокомментировал ситуацию с законопроектом о втором этапе инвестквот и аукционов. На этой неделе проект закона «о переделе в рыбной отрасли» правительство так и не рассмотрело, и это показывает правильность работы профсообщества, заявил глава ВАРПЭ.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 19 июля одобрила проект закона, предусматривающий изменение системы распределения квот на вылов.

Обычно через два-три дня после рассмотрения на комиссии законопроект уже выносится на заседание правительства. Однако с проектом «о переделе в рыбной отрасли» этого не произошло, обратил внимание президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

С инициативой о втором этапе, по словам руководителя ВАРПЭ, вообще происходит «очень много необычного». «Необычно, что, несмотря на серьезные замечания серьезных ведомств, он вообще был внесен в повестку комиссии по законопроектной деятельности. Необычно, что, несмотря на выступления против законопроекта, например, Совета Федерации, которые прозвучали на самом заседании, было все-таки принято положительное решение», — рассказал Герман Зверев (видеозаявление опубликовано в телеграм-канале ВАРПЭ).

Как сообщает корреспондент Fishnews, на этой неделе резонансный для рыбной отрасли проект правительство не рассмотрело. То, что инициатива не продвинулась на пути в Госдуму, говорит о правильности работы, которую ведет все рыбацкое сообщество и ВАРПЭ, заявил Герман Зверев.

С самого начала, как только идея о переделе рыбной отрасли была вброшена в правительство, ассоциация на всех площадках последовательно выступала против такого решения, подчеркнул он.

Руководитель ВАРПЭ сделал акцент на том, что «это единая позиция отрасли». «Мы видим, что сейчас представители предприятий, трудовых коллективов высказывают обоснованное беспокойство последствиями этого законопроекта», — сообщил он.

«Это правильно, потому что есть ведомства, в задачу которых входит чутко слушать социальное эхо принимаемых экономических решений», — добавил Герман Зверев.

По словам президента ВАРПЭ, единая позиция предприятий из самых разных регионов страны — это возможность переубедить тех, кто, возможно, «искренне поверил в ту липу, что направлена одним из предприятий в правительство, либо которая является красивой оболочкой для понятного и всем нам известного желания — прихватить побольше кусков в рыбной отрасли».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Бизнес хочет работать

Все интервью

Личное мнение

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото пресс-службы вуза

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

Павел ШУСТИК

Я доставляю рыбу

Все материалы

Крупным планом

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.