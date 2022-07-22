Герман Зверев: ВАРПЭ продолжает отстаивать право малого и среднего рыбацкого бизнеса на существование

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев прокомментировал ситуацию с законопроектом о втором этапе инвестквот и аукционов. На этой неделе проект закона «о переделе в рыбной отрасли» правительство так и не рассмотрело, и это показывает правильность работы профсообщества, заявил глава ВАРПЭ.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 19 июля одобрила проект закона, предусматривающий изменение системы распределения квот на вылов.

Обычно через два-три дня после рассмотрения на комиссии законопроект уже выносится на заседание правительства. Однако с проектом «о переделе в рыбной отрасли» этого не произошло, обратил внимание президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

С инициативой о втором этапе, по словам руководителя ВАРПЭ, вообще происходит «очень много необычного». «Необычно, что, несмотря на серьезные замечания серьезных ведомств, он вообще был внесен в повестку комиссии по законопроектной деятельности. Необычно, что, несмотря на выступления против законопроекта, например, Совета Федерации, которые прозвучали на самом заседании, было все-таки принято положительное решение», — рассказал Герман Зверев (видеозаявление опубликовано в телеграм-канале ВАРПЭ).

Как сообщает корреспондент Fishnews, на этой неделе резонансный для рыбной отрасли проект правительство не рассмотрело. То, что инициатива не продвинулась на пути в Госдуму, говорит о правильности работы, которую ведет все рыбацкое сообщество и ВАРПЭ, заявил Герман Зверев.

С самого начала, как только идея о переделе рыбной отрасли была вброшена в правительство, ассоциация на всех площадках последовательно выступала против такого решения, подчеркнул он.

Руководитель ВАРПЭ сделал акцент на том, что «это единая позиция отрасли». «Мы видим, что сейчас представители предприятий, трудовых коллективов высказывают обоснованное беспокойство последствиями этого законопроекта», — сообщил он.

«Это правильно, потому что есть ведомства, в задачу которых входит чутко слушать социальное эхо принимаемых экономических решений», — добавил Герман Зверев.

По словам президента ВАРПЭ, единая позиция предприятий из самых разных регионов страны — это возможность переубедить тех, кто, возможно, «искренне поверил в ту липу, что направлена одним из предприятий в правительство, либо которая является красивой оболочкой для понятного и всем нам известного желания — прихватить побольше кусков в рыбной отрасли».

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