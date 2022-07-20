Законопроекту о втором этапе инвестквот прокладывают путь к принятию

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект закона, предусматривающий новые изменения в системе распределения квот вылова. Таким образом, инициатива движется в парламент.

Как стало известно Fishnews, законопроект о втором этапе так называемых квот под инвестиции 19 июля одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Далее документ рассмотрит на своем заседании правительство. После положительного решения кабмина, по общему алгоритму, проект закона должен отправиться в Госдуму.

Напомним, что инициатива, которую Минсельхоз и Росрыболовство публично представили в ноябре, предусматривает новые изменения системы распределения квот на вылов, с урезанием тех объемов, которые отводятся пользователям на квоты добычи в морских водах (договоры на них государство перезаключило с предприятиями в 2018 г.). Изменения о первом этапе инвестквот были внесены в федеральный закон о рыболовстве в 2016 г. В 2019 г. был принят еще один закон, вводящий новый вид квот, — добычи крабов в инвестиционных целях (такие доли квот проданы на аукционах с обязательством по строительству на российских верфях промысловых судов).

Отраслевые объединения предлагали не торопиться со вторым этапом перераспределения квот и дождаться детального объективного анализа результатов для отрасли и экономики в целом первого этапа. Также указывалось на риски для малого и среднего бизнеса и прибрежных территорий.

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