Наука поделилась прогнозами по нагульной сельди

Важнейшая для промысла популяция охотской сельди, по данным специалистов, находится в хорошем состоянии, разрешенные для освоения объемы должны быть выбраны в полном объеме. Возрождается лов сахалино-хоккайдской сельди.

Путинный прогноз по нагульной сельди подготовил коллектив авторов из всех дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ученые дали развернутую картину современного состояния эксплуатируемых промыслом популяций сельди на Дальнем Востоке, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Наиболее важная для рыбаков популяция охотской сельди находится в хорошем состоянии, на 2022 г. ее общий допустимый улов установлен на наиболее высоком уровне за последнюю четверть века — 310 тыс. тонн. Учитывая вылов в первой половине года — 182 тыс. тонн, ОДУ к концу года будет освоен полностью, считают специалисты.

Неплохие перспективы открываются и в освоении второго по значимости запаса сельди в северо-западной части Берингова моря. Ведется активный промысел этого объекта. Выбрано уже около 50% рекомендуемого вылова, а всего за год предстоит добыть 88,8 тыс. тонн.

Особый интерес у специалистов вызвала информация о состоянии запасов сахалино-хоккайдской сельди. Данные свидетельствуют о росте численности и биомассы этой некогда очень высокочисленной популяции, вылов которой достигал 1 млн тонн. Постепенно возобновляется ее промысел в водах южных Курильских островов, в Татарском проливе и заливах Анива и Терпения.

Некоторую обеспокоенность у специалистов вызывает отсутствие пополнения в популяции корфо-карагинской сельди, что может привести к снижению промзапаса и, соответственно, ОДУ в среднесрочной перспективе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews