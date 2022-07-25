У промышленности появится своя льготная ипотека

Правительство должно в ближайшее время принять решение по запуску механизма льготной промышленной ипотеки. Предполагается, что это облегчит бизнесу приобретение готовых производственных площадок.

Программа льготной промышленной ипотеки должна предусматривать предоставление долгосрочного кредита на приобретение готовых производственных площадей по ставке не больше 5% годовых. Такие условия предполагаются на весь срок кредитования.

Решение по обеспечению запуска программы правительство должно принять 1 сентября совместно с Центробанком. Такое поручение президент дал по итогам Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент Fishnews.

Высокие ставки по кредитам сдерживают приобретение готовых производственных площадок, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ в июне.

«В этой связи — чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции — предлагаю запустить принципиально новый инструмент: промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых», — сказал президент.

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