К «рыбному» техрегламенту дали новые списки стандартов

Официально опубликованы обновленные перечни стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту о безопасности рыбы и рыбной продукции решением от 19 июля 2022 г. № 107. Документ официально опубликован 22 июля и вступит в силу по истечении 180 дней с этой даты.

Как сообщает корреспондент Fishnews, утверждены:

— перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;

— перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия — национальных (государственных стандартов), содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента и оценки соответствия объектов технического регулирования.

В списки вошли в том числе и новые стандарты, рассказали ранее в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Решение Коллегии ЕЭК от 29 августа 2017 г. № 106 признается утратившим силу.

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