Как повысить потребление рыбы: результаты исследования представят на ВЭФ

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Рыбный союз проводят исследование, призванное помочь повысить уровень потребления рыбы и морепродуктами среди россиян. Результаты планируется обсудить на отраслевой сессии в рамках Восточного экономического форума.

Заместитель генерального директора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса Иван Новиков отметил, что актуальная мировая ситуация требует особого внимания и усиленной работы по обеспечению продуктовой безопасности страны. Обеспечение россиян качественной, доступной по цене и разнообразной дальневосточной рыбой и продукцией марикультуры – одна из ключевых задач.

В ходе исследований эксперты сосредоточатся на нескольких основных направлениях, рассказали Fishnews в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Изучив данные о потребительском спросе, планируется выработать предложения по повышению доступности широкого ассортимента качественной отечественной рыбной продукции для россиян.

Актуальной эксперты считают и задачу популяризации рыбы и морепродуктов, особенно среди молодежи. Важно понятно и интересно рассказывать о пользе рыбной продукции, возможностях приготовления блюд из разных видов рыбы, о том, что рыбная продукция необходима в рационе здорового питания. Популяризацию нужно проводить системно - это запрос, который поступает и от производителей, и от самих потребителей.

Планируется изучить рынок с точки зрения возможностей по импортозамещению. Какие меры поддержки от государства на самом деле помогут отечественным производителям и обеспечат продвижение российской продукции из водных биоресурсов на внутреннем рынке? Также эксперты рассмотрят возможности поставок импортной рыбопродукции из дружественных стран для разнообразия ассортимента на прилавках магазинов в столице и регионах РФ.

Работа ведется в рамках заседаний проектного офиса по развитию рыбохозяйственного комплекса КРДВ при поддержке Минвостокразвития России.

Результаты исследования Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Рыбного союза представят на традиционной сессии, посвященной рыбной отрасли ДФО, в рамках VII Восточного экономического форума. ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews