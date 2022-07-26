На Нижней Волге расчищают еще четыре ерика

На территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» стартовала расчистка сразу четырех водных объектов. В течение двух лет предстоит восстановить ерики Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенёв.

Работы ведутся в рамках регионального и одноименного федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». По информации облкомприроды, подрядной организации предстоит провести дноуглубление участков общей протяженностью 2,7 км, а также очистить 23,5 км русел ериков от топляка, мусора и валежника. Заключительным этапом станет высадка около 3 тыс. деревьев для укрепления береговой линии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Волгоградской области, расчистка позволит предотвратить истощение водных объектов, восстановить их проточность, способность к самоочищению.

Отмечено, что в этом году в рамках нацпроекта «Экология» на территории уникального природного парка стартует расчистка еще нескольких водных объектов: ериков Сухой Каширин, Верблюд, Шуляшка, Клетский, Гнилой, озер Варежка, Песчаное, Два Брата, Самсоновское, Вшивое.

Также ведется разработка новых проектов по восстановлению семи пойменных ериков и 21 озера. Всего до конца 2024 г. в Волго-Ахтубинской пойме планируется улучшить экологическое состояние 93 водных объектов.

Параллельно идет строительство водопропускных сооружений (ВПС). В июне введены в эксплуатацию семь новых водовыпусков, а всего возведены уже 37 сооружений. Ещё столько же ВПС предполагается построить в течение ближайших двух с половиной лет.

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