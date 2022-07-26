Для промысла в Черном море подготовили изменения

Минсельхоз представил проект изменений в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Предлагается скорректировать сроки добычи кефалей, камбалы-калкан и скатов.

Проект приказа Минсельхоза РФ о внесении изменений в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется пересмотреть разрешенные сроки специализированного промысла кефалей в Каркинитском заливе ставными неводами и кефалевыми подъемными заводами, закидными неводами и волокушами. Сейчас лов разрешен с 1 июня по 19 августа и с 10 сентября по 31 марта. Предлагается установить разрешенный для промысла период с 1 июня по 31 марта.

Также проект приказа предусматривает изменения сроков специализированного промысла камбалы-калкан и скатов в Черном море. Изменения направлены на увеличение периода, на который открывается добыча, говорится в пояснительной записке.

Напомним, что правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 9 января 2020 г. № 1.

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