О рисках передела квот пишут целыми коллективами

Предприятия отреагировали на угрозу потери квот на промысел: рыбацкие компании и их сотрудники обращаются к президенту с открытыми письмами.

Рыбопромышленные предприятия из разных регионов страны направляют обращения президенту Владимиру Путину в связи с рисками принятия закона о втором этапе инвестквот и новых аукционах.

Всего, по информации Fishnews, главе государство адресовано более 160 таких писем. Компании, в том числе работающие на отдаленных территориях Дальнего Востока, хотят донести до руководства страны тревогу по поводу неясных перспектив дальнейшей работы.

Тема перераспределения квот на вылов — самая острая в рыбной отрасли. В 2018 г. договоры, предусматривающие предоставление прав на добычу, с предприятиями были перезаключены на 15 лет. Однако теперь предложено продолжить перераспределение квот: законопроект о втором этапе инвестквот и аукционах 19 июля одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.

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