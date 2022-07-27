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Добыча лосося на Камчатке. Фото пресс-службы правительства региона

Камчатка рассказала об особенностях лососевой путины

Предприятия Камчатского края с начала «красной» путины освоили около 70 тыс. тонн тихоокеанских лососей, отмечает региональный минрыбхоз. Вылов нерки на восточном побережье вдвое превысил стартовые прогнозы.

«Сейчас мы наблюдаем затухание активного промысла в Карагинской подзоне, там постепенно снижается уровень суточного улова. На восточном побережье отмечаем приостановку промысла и в Камчатском заливе, это связано с естественными причинами — идет переход от ранней формы нерки к поздней. Ориентировочно до начала августа в этом районе действует большой проходной период, который позволяет обеспечить задел по пропуску поздней формы нерки», — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, особенность путины этого года — значительный подход нерки не только на восточном побережье, но и на западном, где рыбалка начинает входить в активную фазу.

«Путина в этом году на западе несколько отличается от того, что мы видели в предыдущие годы, так как обычно горбуша начинает подход севернее, с Соболевского района. Сейчас активность промысла нарастает южнее, в Усть-Большерецком районе, именно октябрьские предприятия (поселка Октярьбский — прим. ред.), прилегающие к акватории реки Большая, начали демонстрировать первую волну подхода горбуши, уже добыто порядка 4 тыс. тонн. Начинает нарастать вылов нерки в реке Озерной, там тоже уже перешагнули отметку в две тысячи тонн. Мы видим очень хорошие показатели по нерке как раз на западном побережье не столько в традиционном районе реки Озерная, сколько севернее, на реке Большая», — отметил Андрей Здетоветский.

По его словам, это очевидный результат совместной рыбоохранной деятельности органов исполнительной власти, специализированных организаций, а также самих рыбопромышленных предприятий.

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