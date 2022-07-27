Развивать рыбоводство на Дону помогут агротуристы

Власти Ростовской области считают перспективным совмещение товарного рыбоводства с аграрным туризмом. В этом случае аквафермер сможет претендовать на специальный грант, подчеркнули в региональном правительстве.

В Ростовской области расширяется видовое разнообразие выращиваемой рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Вопрос обсудили на совещании по развитию аквакультуры в целях организации агротуризма.

«Относительно недавно в регионе начали выращивать такой вид лососевых, как форель, а также австралийского красноклешневого рака. Развитие данного направления имеет перспективу, поскольку позволяет выращивать наряду с традиционными карпом, толстолобиком и белым амуром новые объекты аквакультуры, что вызывает большой интерес у бизнеса. В условиях импортозамещения и в целях увеличения инвестиционной привлекательности в настоящее время прорабатывается вопрос совмещения деятельности по форелеводству с аграрным туризмом», — рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

По данным регионального минсельхозпрода, объем производства товарной рыбы в области за прошлый год составил более 24,5 тыс. тонн. Рыбохозяйственные предприятия получают из бюджета региона поддержку в виде субсидий на модернизацию производств и на сохранение водных биоресурсов.

На развитие аквакультуры за последние пять лет выделено порядка 440 млн рублей. В 2022 г. на поддержку рыбохозяйственного комплекса планируется направить почти 96 млн рублей, в том числе около 70 млн рублей — на стимулирование товарного рыбоводства.

Кроме того, малые рыбоводные предприятия, желающие развивать агротуризм, с 2022 г. смогут претендовать на одноименный грант в размере до 10 млн рублей. Их можно направить на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов показа и мест размещения туристов.

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