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Добытая на Дальнем Востоке горбуша

Дальний Восток прибавил в уловах горбуши

К 25 июля вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг 94,3 тыс. тонн. За неделю рыбаки взяли 22,6 тыс. тонн. По самому массовому объекту путины — горбуше — наблюдается рост по сравнению с цикличным годом.

Вылов горбуши на отчетную дату составил 56,2 тыс. тонн — на 9% больше показателя за цикличный 2020 г. За неделю добыто 13 тыс. тонн горбуши. Основным районом промысла остается Восточная Камчатка — 34,8 тыс. тонн. При этом продолжается снижение улова на пятидневку в Карагинской подзоне, и, судя динамике уловов, в конце июля можно ожидать завершение хода горбуши, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Соотношение тихоокеанских лососей в уловах в июне-июле

Два района вступили в активную фазу промысла — Западная Камчатка и Восточный Сахалин. Уловы горбуши на Западной Камчатке (6,7 тыс. тонн) пока соответствуют среднемноголетнему сценарию. На Восточном Сахалине объемы добычи этого вида лососей — 1,7 тыс. тонн — выше показателя 2020 г. Вылов горбуши в Магаданской области — 2,6 тыс. тонн. Увеличились уловы на материковом побережье Охотского моря в пределах Хабаровского края (с 4,5 тыс. тонн до 7,7 тыс. тонн). Таких высоких уловов в четные годы в этом районе ранее не наблюдалось. Начался промысел горбуши на Южных Курилах, поймано 300 тонн. Пока уловы находятся на среднемноголетнем уровне.

Вылов (в тоннах) горбуши в промысловых районах Дальнего Востока по состоянию на 25 июля

Общий вылов нерки составил 25,8 тыс. тонн. По сравнению с уровнем 2021 г. результат выше на 132%. За неделю рыбаки взяли 5,5 тыс. тонн. Добыча нерки Карагинской подзоны проходит по среднемноголетнему сценарию, вылов составил 1,8 тыс. тонн. Это единственный промысловый район, где подходы нерки на сравнительно низком уровне в этом году. В Камчатско-Курильской подзоне выловлено 8,4 тыс. тонн, что несколько выше среднемноголетних значений. В Чукотском автономном округе вылов нерки максимальный за последние 10 лет, но прирост уловов уже уменьшается, и на отчетную дату вылов составил 450 тонн.

Вылов (в тоннах) нерки в промысловых районах Дальнего Востока по состоянию на 25 июля

Кеты выловили 11,7 тыс. тонн. По сравнению с 2021 г. вылов выше на 61%. За неделю прирост вылова составил 4 тыс. тонн. В ЧАО вылов кеты пока самый высокий за последние 10 лет — 740 тонн. В Карагинской подзоне вылов кеты находится на уровне ниже среднемноголетних показателей и составил 5,2 тыс. тонн. На Западной Камчатке поймано 2,7 тыс. тонн, в целом динамика уловов кеты фиксируются на уровне среднемноголетних показателей. В Магаданской области поймано 315 тонн кеты, динамика уловов ниже среднемноголетних значений. В Хабаровском крае уловы кеты находятся на уровне среднемноголетних величин и за отчетный период составили 845 тонн.

Вылов (в тоннах) кеты в промысловых районах Дальнего Востока по состоянию на 25 июля

Симы добыто 40,4 тонны, чавычи — 465,4 тонны, кижуча — 18,8 тонны.

Основным районом промысла тихоокеанских лососей остается Камчатский край, где уже освоено 74,9 тыс. тонн (80% от общего вылова). Второе место за Хабаровским краем, вылов составил 9,5 тыс. тонн (10%). На третьем месте Сахалинская область с результатом 5,1 тыс. тонн (5%). Далее Магаданская область с выловом 2,9 тыс. тонн (3%). Чукотка и Приморский край взяли 1,2 тыс. тонн и 0,6 тыс. тонн соответственно (по 1% от общего вылова).

Распределение вылова тихоокеанских лососей между регионами по состоянию на 25 июля

Таблицы и графики предоставлены пресс-службой ВНИРО.

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