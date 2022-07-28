Рыболовы-любители Камчатки получили больше возможностей

В Камчатском крае расширили список рыболовных участков, путевку на которые можно оформить через региональный портал госуслуг. Такая опция доступна для популярных среди рыбаков мест.

Напомним, что в Камчатском крае заявлена возможность для рыбаков-любителей покупать путевки через электронные сервисы. Получить путевку на вылов можно с помощью портала «Госуслуги 41».

Оформить путевку онлайн теперь можно на 11 новых рыболовных участков, находящихся в пользовании компаний «Биг-ривер» и «Река Паратунка», сообщается в телеграм-канале краевого министерства рыбного хозяйства.

«На электронном сервисе теперь представлены такие популярные рыболовные места, как протоки Ушатино и Шевская на реке Большая в Усть-Большерецком районе, реки Налычево, Паратунка, Котельная и другие», — рассказали Fishnews в ведомстве.

Оформить путевку онлайн жители региона могут на 5 дней вперед.

Всего, по данным министерства, через сервис «Госуслуги 41» можно приобрести путевку на 25 наиболее популярных в крае рыболовных участков, находящихся в пользовании Главрыбвода, компаний «Биг-ривер» и «Река Паратунка».

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