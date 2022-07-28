Государственным рыбоводным заводам кормов хватит

Филиалам ФГБУ «Главрыбвод» удалось полностью снабдить свои рыбоводные заводы кормами на 2022 г., заявили в учреждении. Все предприятия совокупно потребляют ежегодно до 1000 тонн этой продукции.

«Производству необходимы как продукционные корма — для кормления взрослой молоди, так и стартовые — для личинок. Сегодня все 106 рыбоводных хозяйств Главрыбвода успешно используют для выращивания водных биоресурсов как зарубежные, так и отечественные корма. А такие филиалы, как Сахалинский, Амурский, Приморский, Каспийский, постоянно закупают российскую продукцию», — рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

«Все отечественные корма, которые мы используем, имеют хорошие характеристики. Поставки продукции в филиалы у нас происходят на регулярной основе, систематически и по мере необходимости. Срывов с поставками нет. Все корма приобретаются своевременно», — отметил директор по производству Главрыбвода Родион Сухин.

В учреждении рассказали, что, несмотря на санкционные ограничения, удалось полностью обеспечить потребности в кормах за счет продукции отечественных производителей, новых партнерских соглашений и продолживших работу иностранных поставщиков. Процедура закупки сухих кормов проходит успешно и в намеченные планом сроки, заявили в Главрыбводе.

Кроме того, ведется работа с альтернативными поставщиками кормов, как иностранными, так и российскими. На рыбоводных заводах проводятся эксперименты с новым кормом для молоди.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews