Обновленный «Владимир Усков» отправился в рейс

Научно-исследовательское судно «Владимир Усков» вышло в первую экспедицию после модернизации. Сотрудники Татарского филиала ВНИРО проведут работы на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах.

Обширный комплекс исследований включает измерение гидробиологических и гидрохимических показателей водной среды, сбор гидробиологических и ихтиологических материалов, а также мониторинг численности и особенностей распределения ракообразных, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ожидается, что новые технические возможности модернизированного судна позволят ученым существенно оптимизировать сбор материалов и повысить точность получаемых данных в ходе их обработки.

Напомним, ранее «Владимир Усков» был закреплен за Азово-Черноморским филиалом ВНИРО и работал в Таганрогском заливе и акватории Азовского моря. После модернизации НИС передали Татарскому филиалу, тожественная церемония прошла в июле в Казани.

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