На Средней Волге будет работать модернизированное научное судно

Татарскому филиалу ВНИРО передали модернизированное научно-исследовательское судно «Владимир Усков». Ранее оно было закреплено за АзНИИРХ и работало в Таганрогском заливе и акватории Азовского моря.

В связи с осолонением Азовского моря зона проведения исследований сместилась в сторону мелководных лиманов. Это, учитывая осадку судна, «сделало невозможным его использование в данной акватории», рассказали во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В 2022 г. НИС было модернизировано. При этом, как сообщили Fishnews в пресс-службе института, серьезное внимание уделили вопросам импортозамещения. Так, на судно установили силовые агрегаты отечественной разработки и производства. Модернизация проведена отечественной компанией-подрядчиком с учетом потребностей научно-исследовательского флота ВНИРО. Также судно дооснастили современным научным и траловым оборудованием.

Торжественная церемония передачи «Владимира Ускова» Татарскому филиалу прошла в Казани. В мероприятии участвовали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, директор ВНИРО Кирилл Колончин.

«Судно «Владимир Усков» позволит ученым повысить качество работы на водоемах семи регионов, которые входят в зону ответственности Татарского филиала ВНИРО. Наличие такого научно-исследовательского судна на Волге — это большое событие и серьезные шаг вперед», — подчеркнул Илья Шестаков.

Рустам Нигматуллин обратил внимание, что «Владимир Усков» позволит значительно повысить точность оценки рыбных запасов. «Такое знание нужно и нам, администрации, для выработки правильных мер поддержки, и бизнесу для планирования инвестиционных программ, и простым любителям рыбной ловли», — отметил он.

Кирилл Колончин тоже считает, что реализация такого проекта имеет высокий практический потенциал. «Российская рыбохозяйственная наука возрождается и примером может служить это судно, получившее после модернизации вторую жизнь. НИС «Владимир Усков» будет выполнять стратегически важные задачи», — заявил директор ВНИРО.

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