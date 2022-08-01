ВАРПЭ намерена отстаивать позицию по второму этапу инвестквот

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев прокомментировал законопроект о втором этапе инвестквот и новых аукционах, внесенный в Госдуму. Социально-экономические последствия принятия этих изменений будут негативными, заявил руководитель объединения.

Напомним, что 28 июля правительство передало в Госдуму проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», который предусматривает второй этап программы квот под инвестиции: предполагается вновь выделять инвестиционные квоты и проводить аукционы с инвестиционными обязательствами.

На сайте ВАРПЭ опубликован комментарий президента ассоциации Германа Зверева по поводу решения правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

«Законопроект рассмотрели украдкой. Не стали даже в официальном пресс-релизе правительства об этом сообщать. Это понятно, потому что социально-экономические последствия этого ошибочного законопроекта, подготовленного в интересах отдельной компании, очень плохи. Мы не будем об этом молчать. Мы будем об этом говорить. Мы будем доказывать нашу правоту», - заявил руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Напомним, что ВАРПЭ предлагала сдвинуть сроки второго этапа инвестквот по флоту, отложить крабовые аукционы до завершения срока действия уже заключенных договоров и отказаться от торгов по другим водным беспозвоночным.

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