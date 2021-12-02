ВАРПЭ высказалась по новым инвестквотам и аукционам

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников направила в Минсельхоз позицию по законопроекту о втором этапе инвестквот и новых аукционах. Объединение предлагает пересмотреть сроки запуска нововведений.

Проект закона «в части совершенствования порядка распределения квот добычи водных биоресурсов» Минсельхоз разместил для оценки регулирующего воздействия. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщили, что 1 декабря отправили в ведомство свои предложения по второму этапу квотных реформ. Позиция согласована советом ВАРПЭ, отметили в объединении. В целом концепция законопроекта поддерживается, но есть ряд замечаний, заявил президент ассоциации Герман Зверев.

Пересмотреть сроки

Власти предлагают продолжить распределение на Дальневосточном бассейне инвестиционных квот по строительству судов и береговых объектов. Однако, по мнению ВАРПЭ, запуск второго этапа инвестквот по флоту нужно сдвинуть на более поздний срок, нежели предусмотрено законопроектом. По уже строящимся судам наблюдается отставание от графика строительства от полугода до двух лет, обратили внимание в объединении.

Недостаток стапельных мест, нехватка кадров, задержка (а иногда и отказ в связи с санкциями) поставок импортных комплектующих, финансовые проблемы верфей — все эти причины отставания от графиков стройки сохранятся и до 2025 г., считают в ассоциации.

Запуск нововведений в части инвестквот под флот нужно сдвинуть до 2026 г., заявили в объединении.

В законопроекте заложен механизм компенсации потерь в квотах для участников первого этапа инвестиционных квот. Однако не предусматривается защита инвесторов, участвовавших в крабовых аукционах, обратили внимание в ВАРПЭ.

Между тем, утверждают в ассоциации, квоты вылова в морских водах являются главным и во многих случаях единственным источником инвестиций в строительство судов-краболовов. В этой ситуации продажа на аукционах таких объемов в 2022 г. поставит под угрозу обязательства предприятий по постройке флота (такие проекты, напомним, должны реализовать победители торгов).

ВАРПЭ также подчеркнула, что Федеральная антимонопольная служба признала нецелесообразным проводить вторую волну крабовых аукционов в ближайшую пятилетку, исключив такие положения из нацплана развития конкуренции.

Всероссийская ассоциация предложила отложить аукционы по распределению «исторической» части квоты добычи краба до 2035 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Не дополнять аукционный список

Опыт краба — с распределением квот через аукционы и закреплением за победителями инвестобязательств — планируется распространить и на другие ценные объекты промысла. Речь идет о морских гребешках, трубачах, морских ежах и трепангах.

Но, отметили в ВАРПЭ, промысел этих видов водных биоресурсов не требует специализированного флота, судов для их добычи на Дальнем Востоке достаточно. Также в ассоциации указали на небольшой объем квот и нестабильность допустимого улова (ОДУ по гребешкам и трубачам снизился на 10% по сравнению с показателем 2021 г.). Все это говорит о нецелесообразности перевода «исторических» квот по указанным видам водных биоресурсов в квоты под инвестиции, считают в объединении.

Ассоциация обратила внимание и на такой аспект: более 2/3 объема этих объектов добывается градо- и поселкообразующими предприятиями, расположенными на Курилах.

По данным ВАРПЭ, Северо-Курильская база сейнерного флота, «Курильский рыбак», «Крабозаводское», Южно-Курильский рыбокомбинат за последние пять лет инвестировали свыше 25 млрд рублей в обновление добывающего флота, строительство береговых подрабатывающих производств, холодильников, портовой и логистической инфраструктуры на Курилах.

ВАРПЭ напомнила и о рекомендациях Госдумы и Совета Федерации не менять принципы распределения квот, пока действуют уже заключенные договоры.

Ассоциация заявила, что считает нецелесообразными аукционы по распределению квот морских гребешков, трубачей, морских ежей и трепанга для инвестцелей.

Другие замечания

В материалах ВАРПЭ говорится о многочисленных ошибках в нумерации положений законопроекта. Из-за этого невозможно разобраться со сроками вступления в силу.

Также использована неверная с научной точки зрения терминология: морские ежи и трепанги приравнены к моллюскам.

Вопросы возникли и к сводному отчету к законопроекту. Разработчики заявили лишь о поступлении дополнительных средств в бюджет РФ, но не говорится о потерях для региональных бюджетов в случае изменения регистрации предприятий по добыче крабов и других ценных морепродуктов, а также в результате сокращения сырьевой базы предприятий и прекращения их деятельности.

«По оценкам ВАРПЭ, в случае выделения дополнительно 20% ОДУ под инвестквоту в рамках реализации II этапа программы на инвестиционные цели суммарная «историческая» квота добычи (вылова) минтая и сельди снизится с 2 288 тыс. тонн до 1 399 тыс. тонн (на 36,45% по сравнению с 2021 годом) по сравнению с 2021 годом: по минтаю – с 1,859 млн тонн до 1,172 млн тонн (на 37%), по сельди – с 342 тыс. тонн до 227 тыс. тонн (на 34%)», — указала ассоциация.

ВАРПЭ призвала рассматривать законопроект вместе с пояснительной запиской и проектами подзаконных актов.

Позиция Всероссийской ассоциации опубликована на сайте объединения.

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