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На заводе «Русский минтай» побывала делегация Российско-Китайского делового совета. Фото пресс-службы РРПК

Китайские партнеры оценили возможности «Русского минтая»

На перерабатывающем заводе «Русский минтай» РРПК побывала делегация китайских партнеров. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере производства рыбопродукции.

Визит на завод «Русский минтай» был организован в рамках рабочей поездки в Приморье представителей Российско-Китайского делового совета (РКДС).

Делегация познакомилась с полным циклом производства филе минтая. В связи с мерами Китая по борьбе с коронавирусом особое внимание уделялось технологиям фасовки и обработки готовой продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

Директор компании «Русский минтай» Елена Куприянова рассказала об инновационных технологиях производства и обработки филе минтая на предприятии. Она отметила, что компания заинтересована в привлечении китайских технологов, а также в ускорении процесса аттестации продукции для китайского рынка.

Предприятие готово сотрудничать с квалифицированными технологами из Китая, которые знают специфику китайского рынка, а также рассматривает создание совместных предприятий.

«У нас есть свободные мощности, где мы сможем расположить производства под конкретные рынки, — заявила Елена Куприянова. — Учитывая растущий интерес китайского потребителя к здоровому питанию, экологически чистая, богатая полезными для здоровья элементами дикая белая рыба — идеальный продукт».

Почетным гостем стала генконсул КНР во Владивостоке госпожа Пяо Янфань. «В Китае рыбная продукция из России пользуется большим спросом. Уверена, мы сможем дополнять друг друга, обмениваться передовыми технологиями для достижения лучшего результата», — подчеркнула генконсул.

«Мы видим живой интерес китайских коллег в установлении прочных связей с компанией ООО «Русский минтай». Понимая насущную потребность предприятия в привлечении технологов из Китая, Российско-Китайский деловой совет окажет всяческое содействие. Госпожа генконсул, присутствующая сегодня здесь на заводе, в свою очередь также окажет необходимую поддержку», — заявил исполнительный директор РКДС Евгений Маркин.

Он также отметил важную роль РРПК в модернизации флота. «Особенно приятно, что знакомство с передовыми компаниями Приморского края у наших китайских друзей начинается с предприятий ООО «Русский минтай», ООО «РРПК» и ООО «Русский краб». Все эти компании являются активными членами делового совета. То, что мы видим на заводе «Русский минтай», это самые передовые технологии, доступные в России, — сказал Евгений Маркин. — Одним из весомых преимуществ группы компаний РРПК является модернизированный и современный рыболовецкий флот. Именно наличие подобного флота позволяет контролировать качество с момента вылова и до переработки».

В РРПК вся производственная цепочка, от вылова и до выпуска продукции, сертифицирована по стандарту MSC. Развитие собственных перерабатывающих мощностей позволяет осваивать новые рынки для филе минтая — как внутри России, так и за рубежом, и замещать ими сырьевые поставки, подчеркнули в Русской рыбопромышленной компании.

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Fishnews

  • На заводе «Русский минтай» побывала делегация Российско-Китайского делового совета. Фото пресс-службы РРПК
  • Гостям продемонстрировали, как проходит производственный процесс. Фото пресс-службы РРПК
  • На заводе «Русский минтай» побывала делегация Российско-Китайского делового совета. Фото пресс-службы РРПК
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