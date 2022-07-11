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Президент Владимир ПУТИН на видеоконференции. Фото пресс-службы главы государства

Перед Днем рыбака власти рассказали о планах по флоту

В преддверии Дня рыбака Владимир Путин принял участие в поднятии флага на судах, заказанных по программе квот под инвестиции. Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о результатах работы механизма и остановился на том, что важно в связи со вторым этапом.

Перед Днем рыбака президент по видеосвязи принял участие в церемонии поднятия флага на траулере «Капитан Вдовиченко» (заказан РРПК), «Капитан Соколов» («Норебо») и ярусолове «Гандвик-1» («Вирма»). Все три судна были заложены под инвестквоты. В прошлом году Владимир Путин участвовал в спуске на воду траулера «Механик Сизов» для Русской рыбопромышленной компании, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент заявил, что рыбохозяйственный комплекс, безусловно, относится к важнейшим отраслям, вносит весомый вклад в развитие многих регионов и обеспечение продовольственной безопасности страны. Он отметил хорошие результаты по вылову и поставкам за рубеж.

Среди приоритетных задач, которые должны решаться при участии государства, Владимир Путин назвал развитие собственной производственной базы, насыщение внутреннего рынка разнообразной рыбопродукцией, рост доли продукции глубокой переработки (в том числе в экспорте).

В этой связи, сказал президент, необходимо снижать зависимость от зарубежных технологий, комплектующих, сервисных услуг.

Далее он отметил важность дальнейшего притока инвестиций в отрасль, необходимость строительства и модернизации перерабатывающих заводов, улучшения инфраструктуры, обновления флота.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отдельно остановился на результатах программы квот под инвестиции. Всего должно быть построено 105 единиц флота. «Сейчас уже переданы рыбакам девять, в этом году планируется передача еще 14 судов, в следующем году мы ожидаем, что еще 38 судов войдут в состав рыбопромыслового флота, и остальные не позже 2025 года», — назвал цифры руководитель ведомства.

«Благодаря этой программе и благодаря тому, что еще построен 21 современный рыбоперерабатывающий завод, мы полностью уйдем от сырьевой направленности экспорта и сможем предложить на внутренний рынок более глубокую линейку всей рыбной продукции», — добавил он.

При этом, признал Илья Шестаков, «строительство этих судов идет не без проблем». Трудности руководитель Росрыболовства связал с санкционным режимом: «Иностранные наши партнеры, так скажем, даже по оплаченным контрактам отказываются от поставок. И поэтому, конечно же, здесь очень важно продолжить ту программу по модернизации судостроительных верфей и по импортозамещению оборудования, которая уже начата».

«Особенно это важно с учетом вашего поручения по реализации второго этапа механизма инвестиционных квот, когда еще дополнительные мощности будут построены для Дальневосточного бассейна: это рыбоперерабатывающие суда и, конечно, фабрики», — обратился к президенту Илья Шестаков.

В результате обновления мощностей, по словам главы Росрыболовства, в российской рыбной отрасли будет самый современный флот.

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