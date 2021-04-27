Новости
Производство филе на заводе «Русский минтай». Фото пресс-службы РРПК

«Русский минтай» будет выпускать продукцию с маркировкой MSC

Завод «Русский минтай» (подразделение РРПК) получил право маркировать свою продукцию знаком Морского попечительского совета (MSC). Компания подтвердила соответствие требованиям к прослеживаемости рыбопродукции по всей цепи поставок.

Завод «Русский минтай», построенный Русской рыбопромышленной компанией (РРПК) в Приморском крае, успешно прошел сертификацию цепи поставок рыбопродукции (MSC Chain of Custody). Она подтверждает, что система прослеживаемости продукции из минтая на предприятии гарантирует легальность уловов и исключает любые риски смешивания с сырьем из несертифицированных промыслов.

Сертификат дает право маркировать продукцию завода логотипом MSC, который свидетельствует, что эта рыба была выловлена и переработана в полном соответствии с экологическими стандартами.

Гендиректор завода Михаил Дегтяренко подчеркнул, что в группе компаний РРПК сертифицирована вся производственная цепочка – от вылова и до выпуска продукции. «Это в очередной раз подтверждает, что деятельность компании не наносит ущерб окружающей среде, а промысел и переработка продукции являются объектом эффективного управления и соответствуют государственным и международным стандартам», – отметил он.

Завод также прошел проверку качества продукции на соответствие европейским стандартам и по итогам аттестации получил еврономер, открывающий доступ на рынок ЕС.

«Русский минтай» – крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Приморского края. Основная продукция завода – филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш в брикетах, рыбные стейки и другие виды рыбных товаров. Проектная мощность завода – 155 тонн продукции в сутки с возможностью получения не менее 20 тонн рыбной муки и жира из отходов основного производства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, на сегодняшний день «Русский минтай» отгружает продукцию в различные регионы страны – Приморский край, Москву и Московскую область, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Татарстан, Башкортостан, Рязань. Руководство завода намерено расширять географию поставок как на внутреннем рынке, так и на экспортном направлении. В ближайшее время планируются первые поставки в страны Евросоюза, Северной Америки и Азии.

В компании считают, что мощности приморского завода наряду со строящимся новым флотом позволят РРПК обеспечить собственную глубокую переработку до 100% уловов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Производство филе на заводе «Русский минтай». Фото пресс-службы РРПК
  • Завод «Русский минтай» сможет маркировать свою продукцию знаком Морского попечительского совета (MSC)
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: москвановосибирск
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Камчатка меняет облик отрасли

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Учитывать вклад предприятий – это справедливо

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

    Константин КОРОБКОВ

    Инвестиции в берег – правильный выбор

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» Олег БРАТУХИН

    Председатель совета директоров ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания»

    Олег БРАТУХИН

    Трагедия «Скорпиона» требует системного анализа и взвешенных решений

    Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

    Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

    Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

    Баренцево море копит мусор всей Атлантики

    Все материалы

    Крупным планом

    Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

    Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

    Вопросы развития автоперевозок рыбопродукции с Дальнего Востока обсудили на круглом столе во Владивостоке. Фото предоставлено компанией «Нерей»

    Рыба выбирает простые дороги

    GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

    GEA Refrigeration Technologies: холод в море под контролем

    Новый Vilhelm Thorsteinsson EA. Фото пресс-службы Fishering Service

    Андрей ФЁДОРОВ: Крупнейшая исландская рыболовная компания выбрала для промысла российские тралы «Атлантика»

    Все материалы

    События

    На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

    Второй траулер для «Норебо» встал на воду

    Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

    Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.