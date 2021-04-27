«Русский минтай» будет выпускать продукцию с маркировкой MSC

Завод «Русский минтай» (подразделение РРПК) получил право маркировать свою продукцию знаком Морского попечительского совета (MSC). Компания подтвердила соответствие требованиям к прослеживаемости рыбопродукции по всей цепи поставок.

Завод «Русский минтай», построенный Русской рыбопромышленной компанией (РРПК) в Приморском крае, успешно прошел сертификацию цепи поставок рыбопродукции (MSC Chain of Custody). Она подтверждает, что система прослеживаемости продукции из минтая на предприятии гарантирует легальность уловов и исключает любые риски смешивания с сырьем из несертифицированных промыслов.

Сертификат дает право маркировать продукцию завода логотипом MSC, который свидетельствует, что эта рыба была выловлена и переработана в полном соответствии с экологическими стандартами.

Гендиректор завода Михаил Дегтяренко подчеркнул, что в группе компаний РРПК сертифицирована вся производственная цепочка – от вылова и до выпуска продукции. «Это в очередной раз подтверждает, что деятельность компании не наносит ущерб окружающей среде, а промысел и переработка продукции являются объектом эффективного управления и соответствуют государственным и международным стандартам», – отметил он.

Завод также прошел проверку качества продукции на соответствие европейским стандартам и по итогам аттестации получил еврономер, открывающий доступ на рынок ЕС.

«Русский минтай» – крупнейшее рыбоперерабатывающее предприятие Приморского края. Основная продукция завода – филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш в брикетах, рыбные стейки и другие виды рыбных товаров. Проектная мощность завода – 155 тонн продукции в сутки с возможностью получения не менее 20 тонн рыбной муки и жира из отходов основного производства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, на сегодняшний день «Русский минтай» отгружает продукцию в различные регионы страны – Приморский край, Москву и Московскую область, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Татарстан, Башкортостан, Рязань. Руководство завода намерено расширять географию поставок как на внутреннем рынке, так и на экспортном направлении. В ближайшее время планируются первые поставки в страны Евросоюза, Северной Америки и Азии.

В компании считают, что мощности приморского завода наряду со строящимся новым флотом позволят РРПК обеспечить собственную глубокую переработку до 100% уловов.

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