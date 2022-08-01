Максим Козлов: От предприятий поступает много вопросов по административным барьерам

Новые требования к производителям сыплются как из рога изобилия — это отмечают рыбохозяйственные ассоциации в разных регионах, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области осенью исполняется пять лет: в 2017 г. рыбопромышленники региона приняли решение о создании новой единой организации.

Рыбаки активно обращаются со своими вопросами в ассоциацию. При этом поступает очень много обращений, связанных с административными барьерами, отметил президент АРСО Максим Козлов в интервью Fishnews. «Я и мои коллеги из других отраслевых объединений отмечают, что новые требования к предприятиям, всевозможные инициативы в этой сфере сыплются как из рога изобилия. Предложений госструктур, что называется, в избытке, причем проработанность этих изменений часто оставляет желать лучшего и имеет мало общего с реальной жизнью и производством», — заявил он.

В качестве примера руководитель ассоциации привел правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и рыбной продукции. «Мы еще до их принятия заявляли, что приказ не отвечает реалиям работы предприятий, но своевременной реакции не было. В итоге Минсельхоз устранял угрозы в экстренном режиме, когда уже стартовала лососевая путина — важнейшая не только для Дальнего Востока, но и для рыбного хозяйства страны в целом», - рассказал руководитель АРСО.

До сих пор остаются вопросы по системе электронной ветсертификации «Меркурий». «Нас убеждали, что она позволит бороться с браконьерством. Предприятия подготовили персонал для работы с «Меркурием», платят этим людям зарплату, пошли на другие расходы. Но на деле в системе остались лазейки, через которые легализуется незаконная продукция. Для этого используются бренды известных, вполне добросовестных производителей, ставится под удар их репутация на рынке — я могу привести такие примеры, у меня есть подтверждающие документы. «Меркурий» так и не отточен, а предприятиям уже предлагают вкладывать деньги в новые системы», — обратил внимание Максим Козлов.

Все затраты, которые производитель несет на преодоление административных барьеров, кладутся потом в конечную стоимость продукта, отметил руководитель ассоциации.

«Я вхожу в состав Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока: АРСО стояла у истоков его создания, — добавил он. — Так вот, недавно мы вспоминали, как несколько лет назад компания «Южморрыбфлот» свела в одну таблицу список всех контрольно-надзорных структур, с которыми приходится сталкиваться предприятию по производству рыбопродукции. Получилось несколько листов мелким шрифтом и 70 организаций! Очень впечатляюще».

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