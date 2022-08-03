На новом судне для РРПК произошел пожар

На супертраулере «Механик Маслак», строящемся по заказу РРПК на Адмиралтейских верфях, произошло возгорание. Спустя несколько часов пожар ликвидирован. В компании заявили, что на сроки сдачи судна инцидент не повлияет.

Сообщение о пожаре поступило 2 августа в 11:24, информирует пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу. «Происходило горение на строящемся судне, рыболовецком траулере. В 14:30 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — заявили в пресс-службе.

Об отсутствии жертв и пострадавших Fishnews сообщили и в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По факту возгорания организована доследственная проверка.

Возгорание на одном из строящихся траулеров «Механик Маслак» произошло в мучном трюме при проведении плановых работ, прокомментировали в пресс-службе Русской рыбопромышленной компании — заказчика судна.

«Все системы пожаротушения сработали, очаг возгорания был локализован. С судна эвакуированы все работники, пострадавших нет. В трюме отсутствует критичное оборудование, на сроки строительства и сдачи судна инцидент влияние не окажет», — заявили в РРПК.

Напомним, что «Механик Маслак» — второе судно из 10 супертраулеров, которые Русская рыбопромышленная компания заказала на Адмиралтейских верфях в рамках программы инвестиционных квот. Судно было заложено в апреле 2019 г., спущено на воду в июне 2020 г.

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