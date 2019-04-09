09 апреля 2019 года

Судостроители приступили ко второму траулеру для РРПК

На верфи в Санкт-Петербурге заложен второй супертраулер в серии, которая строится под инвестиционные квоты по заказу «Русской рыбопромышленной компании». Судно планируют использовать на промысле минтая и сельди на Дальнем Востоке.

В церемонии закладки 8 апреля приняли участие замглавы Росрыболовства Петр Савчук, руководители «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) и Адмиралтейских верфей, представители правительства Санкт-Петербурга.

«Мы производим закладку уже второго супертраулера самой длинной серии из строящихся сегодня в России судов подобного класса, – рассказал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Это наглядное подтверждение действенности государственной программы инвестиционных квот, благодаря которой РРПК, наши рыбаки, отрасль в целом получат новые высокопроизводительные суда, аналогов которым ранее в России не создавалось».

Глава компании подчеркнул, что российские верфи обеспечены заказами на несколько лет вперед, гражданское судостроение получило мощный импульс к развитию, а РРПК – возможность выйти «на новый уровень эффективности, экологичности и безопасности промысла».

Петр Савчук отметил, что от выполнения этого проекта «зависит будущее строительства рыбопромысловых судов». «Заслуживают большого уважения те усилия, которые прилагают и компания, и судостроители, строя такие современные корабли», – заявил замглавы Росрыболовства.

Первый траулер по проекту СТ-192 был заложен в январе текущего года. Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, на сегодняшний день на стапеле уже смонтировано порядка 15% секций этого судна, обработано более половины металла для его строительства.

Спуск на воду обоих супертраулеров запланирован на первую половину 2020 г., ввод в эксплуатацию – в 2021 г. Вся серия будет строиться парами – по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками и разрывом около года между парами.

Каждое судно новой серии рассчитано на ежегодный вылов более 50 тыс. тонн рыбы. Это вдвое выше производительности нынешнего флота РРПК. Все суда будут оборудованы фабриками для глубокой безотходной переработки улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими.

Всего на Адмиралтейских верфях для РРПК до 2023 г. в рамках программы инвестиционных квот будет построено шесть судов. Под них закреплен объем квот на вылов порядка 170 тыс. тонн минтая и сельди в год. В планах строительство еще минимум трех судов - сейчас на рассмотрении Росрыболовства в рамках следующего раунда распределения инвестквот находятся четыре заявки компании. Суммарные инвестиции в строительство девяти супертраулеров РРПК оценивает более чем в 60 млрд рублей.

Fishnews