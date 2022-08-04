Совет Федерации вернется к теме квот и экономики прибрежных территорий

Сенатор Людмила Талабаева по итогам рабочей поездки на предприятия подготовила предложения по поддержке рыбной промышленности. Для сохранения небольших предприятий на отдаленных территориях нужно отложить второй этап перераспределения квот и разобраться с первым, заявила член СФ.

редложения по вопросам рыбной отрасли сенатор Людмила Талабаева сформировала по итогам поездки в Охотский район Хабаровского края. На предприятиях Охотского района, входящих в состав Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, занято более 900 человек. Ключевой вопрос, который волнует рыбопромышленников, в том числе на отдаленных территориях, — право на промысел.

Второй этап программы инвестиционных квот предусматривает перераспределение прав на добычу: пользователи рискуют лишиться объемов для освоения минтая и сельди. Между тем специфика регулирования первого этапа программы инвестквот была такова, что предприятия Хабаровского края не смогли применить механизм для строительства береговых заводов, сообщила парламентарий. По выполнению первого этапа программы есть и другие вопросы.

Сенатор обратила внимание на угрозы, с которыми прибрежный рыбопромышленный комплекс может столкнуться в связи со второй волной квотных аукционов. На торги предполагается выставить остатки квот вылова крабов и полностью 100% объемов для добычи других ценных морепродуктов. Отдача от освоения таких объектов позволяет предприятиям сохранять другие, менее рентабельные промыслы — а это важная для потребителя продукция, налоги, рабочие места, напомнила о специфике отрасли Людмила Талабаева.

Велик риск того, что предприятия малого и среднего бизнеса, добывающие крабов и моллюсков, не смогут составить конкуренцию на аукционах и прекратят свое существование. В результате пострадают отдаленные территории, в том числе районы Крайнего Севера, сообщила коллегам сенатор.

Людмила Талабаева выступила с предложением отложить проведение второго этапа программы до завершения срока действия уже подписанных договоров о закреплении долей квот. Напомним, что такие соглашения государство перезаключило с предприятиями в 2018 г. на 15 лет.

На многих совещаниях, рабочих встречах говорилось о том, что нужно проанализировать тщательно и объективно результаты первого этапа программы инвестквот, прокомментировала парламентарий. Она отметила, что здесь очень важно оценивать риски для прибрежного рыбопромышленного комплекса.

Отчет по итогам поездки в Охотский район сенатор направила первому зампреду Совета Федерации Андрею Яцкину и руководителю профильной рабочей группы Сергею Митину. Предложения Людмилы Талабаевой будут проработаны в Совете Федерации.

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