«ВетИС» должна помочь полиции отлавливать браконьерскую рыбу

Россельхознадзор сообщил о намерении усилить взаимодействие с транспортной полицией для борьбы с перевозкой нелегальных грузов. Особо важным направлением в ведомстве назвали контроль за потоками рыбопродукции.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт провел совещание с начальником главного управления на транспорте МВД России Олегом Калинкиным. Во встрече участвовали сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и центрального аппарата службы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, обсуждалось усиление оперативного взаимодействия по пресечению нарушений перевозки подконтрольных грузов всеми видами транспорта с помощью данных информационных систем ветеринарного ведомства.

Территориальные управления Россельхознадзора проведут для сотрудников подразделений ГУТ МВД РФ специальные обучающие семинары по работе в цифровых сервисах федеральной службы.

Кроме того, планируется создать рабочие группы, в рамках которых, как заявили в ведомстве, специалисты «в регулярном формате займутся точечным пресечением наиболее активных очагов правонарушений».

«Чтобы правильно сформировать массив аналитических данных для коллег, нужно четко понимать специфику работы транспортной полиции. Наша общая задача — получить более эффективную систему надзора», — сказал Сергей Данкверт.

Одним из наиболее важных направлений совместной работы участники совещания назвали усиление взаимодействия для выявления фальсификаций при обороте рыбной продукции в ходе путины с помощью информационной системы в области ветеринарии — ФГИС «ВетИС».

Также Россельхознадзор рассказал о планах сотрудничества с транспортной полицией при реализации эксперимента по регулированию вывоза воздушным транспортом лососевой икры с Камчатки. Напомним, что с ноября в регионе опробуют новую систему контроля за такой транспортировкой.

Ведомства намерены проводить совместные рейдовые мероприятия в Международном аэропорту Елизово.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews