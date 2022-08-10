Сахалинская область опасается ухода квот

Аукционы по продаже долей квот добычи моллюсков и другие ценных морепродуктов могут привести к тому, что право на промысел отойдет компаниям других регионов, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Последствия принятия проекта закона о втором этапе инвестквот и аукционов обсуждались на круглом столе, организованном профильной комиссией Общественной палаты РФ и Общественной палатой Камчатского края.

Одной из основных тем стало возможное влияние на регионы аукционов по продаже долей квот на добычу водных беспозвоночных - гребешков, морских ежей и другие объектов, сообщает корреспондент Fishnews.

Пользователи Сахалинской области говорят о том, что такое перераспределение может привести к тому, что квоты отойдут компаниям других регионов.

На первый взгляд, разработчики отвечают на эти опасения в пояснительной записке к законопроекту, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В сопроводительных материалах говорится, что в проекте сделан акцент на работу в режиме прибрежного рыболовства, а по законодательству, пользователь, занимающийся таким видом промысла, должен быть зарегистрирован в соответствующем прибрежном регионе. То есть сделана некая привязка к территории.

Однако здесь есть тонкость, отметил руководитель АРСО, правительством утвержден специальный список видов водных биоресурсов, которые являются объектами прибрежного рыболовства. В этом перечне нет тех водных беспозвоночных, которые предлагались для аукционов, обратил внимание Максим Козлов. То есть никакой привязки к субъекту Федерации не появилось, рассказал он.

Обоснование изменений, которые предложено внести в закон о рыболовстве, вызывает и другие вопросы. В АРСО призвали обеспечить рассылку законопроекта для обсуждения в регионы.

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