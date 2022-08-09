Общественная палата провела большие обсуждения по квотам

На круглом столе по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов прозвучало около двух десятков выступлений: высказывались предприятия, ассоциации, региональные власти.

Комиссия Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий и Общественная палата Камчатского края провели круглый стол по проблемным вопросам распределения квот под инвестиции. Обсуждение длилось около двух часов - с участием представителей предприятий, регионов, ассоциаций, сообщает корреспондент Fishnews.

Первый зампред комиссии Общественной палаты Айгун Магомедов сообщил, что перед круглым столом при организационной поддержке председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына на месте изучил волнующие рыбаков вопросы.

Голоса против

Круглый стол собрали, для того чтобы обсудить возможные последствия новых изменений в системе распределения квот на вылов. В апреле Общественная палата России уже проводила слушания по законопроекту , но напряжение вокруг него не ослабевает, отметила заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна Михайлова. Правительство уже внесло резонансную для отрасли инициативу в Госдуму .

Между тем вопросов к перераспределению квот как было, так и остается много. В том числе и на местах. Заместитель министра рыбного хозяйства Камчатки Сергей Названов представил позицию губернатора Владимира Солодова. Подготовленная редакция законопроекта, полагают краевые власти, не учитывает предложений по механизмам защиты региона от потери ресурсной базы.

Предприятия Камчатки активно участвует в первом этапе программы инвестквот, вкладываясь в строительство флота и заводов, но это не защитило рыбную отрасль дальневосточного региона от возможного проседания в уловах. Со второй волной такая ситуация рискует повториться. «По предварительным расчетам, во втором этапе программы уменьшение исторической части квот минтая, тихоокеанской сельди, трески и крабов, закрепленной за камчатскими предприятиями, составит 168 тыс. тонн в год», - заявил Сергей Названов. При этом ежегодный доход края только от непосредственной деятельности отрасли снизится на 1,1 млрд рублей.

Власти региона призвали отложить принятие решения по второму этапу до завершения реализации проектов первой стадии.

Представитель краевого министерства указал и на проблемы с постройкой судов. Необходимо подтянуть отрасли, сопутствующие судостроению, тем более что планируется создавать суда XXI века, насыщенные самым современным оборудованием, поддержал заместитель директора «Океанрыбфлота» Галий Габдулин. «Просто этап ради этапа - это контрпродуктивно. Ни к чему хорошему это не приведет», - высказался он.

Участники круглого стола обратили внимание на удивительную спешку, с которой вносятся изменения, напрямую влияющие на состоянии предприятий. Странная ситуация: большая часть отраслевого сообщества против, но законопроект двигается вперед вопреки всему, отметил президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов.

«Мне и членам ассоциации, которая объединяет 48 предприятий рыбной отрасли, совершенно непонятно такое ускорение в принятии законопроекта по второму этапу. Наоборот, учитывая сложности судостроения, мне кажется, нельзя двигаться вперед, не оценив, где мы находимся в настоящее время», - заявил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Отраслевая общественность высказывала целый ряд замечаний к законопроекту, но ни одно из них не было учтено, акцентировал руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Предложенные изменения напрямую касаются регионов - необходимо обратиться в Госдуму, чтобы законопроект обязательно был разослан в субъекты Федерации, подчеркнул руководитель АРСО.

На круглом столе напомнили о нескольких тонкостях, которые напрямую отражаются на результатах изменений. Так, на втором этапе программы инвестквот предложено увязать в один объект инвестиций береговые комплексы и флот: это затруднит реализацию проектов в сфере береговой переработки, заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. На этом же аспекте остановился и Максим Козлов.

Еще один момент, на который специалисты обращали внимание и ранее: принцип, по которому предоставляются объемы для освоения победителям крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами: они получают квоты еще до того, как введут в строй новые суда. Ни одна цель программы не достигнута, и стоило бы подождать с запуском второй волны, но если решение по новым аукционам на краба все-таки будет принято, нужно включить правило: «сначала строим - потом ловим», сказал член совета директоров РК «Восток-1» Александр Передня.

Ключевая же проблема - стоит ли вообще так спешить с перераспределениями квот на промысел и с чем в итоге останутся предприятия и прибрежные села и поселки. В пояснительной записке к законопроекту разработчики указали, что малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли изменения особо не коснутся. Однако на встрече Общественной палаты прозвучала другая информация. Свыше 50% камчатских пользователей квот минтая и трески относятся к малому и среднему бизнесу, на долю таких предприятий приходится 8% в региональном объеме квот, сообщил замминистра рыбного хозяйства края. Новая потеря доступа к ресурсу грозит их банкротством, заявил он.

Принятие закона приведет к резкому увеличению сверхконцентрации в отрасли за счет вымывания громадного количества малых и средних предприятий - этот тезис стал одним из основных в выступлении Германа Зверев.

Айгун Мамедов обратил внимание на то, что такие изменения будут напрямую противоречить установкам, которые давал президент Владимир Путин по защите малого и среднего бизнеса.

На круглом столе представители компаний рассказали, чем для них обернулся первый этап перераспределения квот и каких последствий они ожидают от второго. После потери объемов в результате первого этапа крабовых аукционов пришлось вывести из промысла судно - а это 60 членов экипажей, обрисовала ситуацию директор «Восточно-промысловой компании» Дарья Фукалова.

На предприятиях призывают государство подумать, надо ли разрушать уже созданные производства. «У нас есть завод, который стоит на берегу, есть специалисты, которые могут и хотят работать. И принятие этого закона для района, для нашего предприятия будет губительным», - заявила исполнительный директор СПК РК «Восход» Анна Светловская.

Круглый стол позволил высказаться представителям компаний и поселков, которые для регулятора как будто не существуют и не могут пострадать, прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Предприятия опасаются потерять объемы уже со следующего года, ведь предложенные правовые механизмы вполне допускают такую возможность.

Если у предприятия отобрать остатки квот на вылов крабов, других объектов, они просто не смогут удержаться на плаву - это касается пользователей разных регионов, в том числе прибрежья Приморского края, предостерег президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он рассказал о том, как с сенатором Людмилой Талабаевой побывал у рыбаков северных территорий соседнего Хабаровского края.

При этом компании отмечают, что не сидели сложа руки и также вкладывались в развитие. Так, Северо-Курильской база сейнерного флота строит судно для промысла и переработки гребешка, сдать новую единицу планируется уже в сентябре.

«Только у нашего предприятия сегодня пакет инвестиционный - 30 миллиардов. Мы строим сегодня морпорт, мы строим марину для судов, у нас есть горнолыжный комплекс», - заявил о вложениях магаданского бизнеса Михаил Котов.

В Сахалинской области введено в строй только за последние годы восемь лососевых рыбоводных заводов, еще четыре находятся в стадии высокой готовности, построены предприятия по выпуску рыбной муки и жира, холодильники, обрисовал ситуацию в своем регионе гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Голоса за

За принятие законопроекта о втором этапе на круглом столе высказались президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев и представитель холдинга «Норебо» Владимир Григорьев.

Руководитель АСРФ сослался на то, что инвестиционные квоты предоставляются для освоения только после ввода в эксплуатацию и государственной регистрации судов и заводов. Фактически это горизонт 2032-2034, а то и 2035 гг., заявил он.

«Есть предложение - и сегодня мы это слышали - сохранить ресурсное обеспечение отдельных регионов в виде квот за пользователями этих лиц, которые там находятся. Но, полагаю, это предложение нереализуемо, так как оно не соответствует конституционным принципам устройства нашего государства», - прокомментировал президент ассоциации.

Владимир Григорьев заявил, что больше 80% судов перешагнули тридцатилетний возраст, а 50% - сорокалетний, и ждать 10-12 лет обновления флота нельзя. Работа на верфях пусть и со сложностями, но идет активно, «Норебо», в частности, должен получить 16 новых судов, сказал он.

Сторонники принятия закона ссылаются на поручения президента по строительству судов и недавно принятую Морскую доктрин у.

Росрыболовство на круглом столе заявило, что законопроект ушел дальше и дорабатывать его, комментировать у ведомства технической возможности нет. Минсельхоз также указывает на Морскую доктрину и делает акцент на том, что квоты будут доступны для освоения только в случае ввода объектов инвестиций в эксплуатацию.

Этот так, если речь идет о рыбных инвестквотах, но если говорить о квотах добычи крабов и других важных для промысла морепродуктов, то тут объемы отбираются сразу, прокомментировал председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Важно разобраться

Подавляющее большинство участников круглого стола высказались за то, чтобы не спешить с принятием законопроекта.

Айгун Магомедов сообщил, что заключение по итогам круглого стола Общественная палата направит в правительство, Госдуму, Совет Федерации, министерства и ведомства.

Предлагается организовать по теме квот парламентские слушания. В Госдуме ранее отмечали, что созданы возможности для качественной проработки инициатив с правительством. «Это позволит нам более эффективно отрабатывать с отраслевыми министерствами вопросы, погружаться в повестку и, конечно, принимать более качественные законы», - заявлял спикер ГД Вячеслав Володин. Отраслевое сообщество рассчитывает на внимательное отношение депутатов к его проблемам.

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