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В отраслевом сообществе обсуждают новые правила выдачи разрешений на вылов

Неуплату штрафов просят не увязывать с выдачей разрешений на вылов

Представители экспертного и делового сообщества в рамках механизма «регуляторной гильотины» поддержали исключение неуплаченных штрафов за нарушения в сфере рыболовства из числа оснований для отказа в выдаче разрешений на вылов, сообщили в ВАРПЭ.

Для рыбаков готовятся новые правила оформления разрешений на добычу. Рабочая группа по «регуляторной гильотине» от экспертного и делового сообщества проголосовала за исключение из проекта новых правил подпункта «в» пункта 14. Об этом пишет в своем телеграм-канале Всероссийская ассоциация рыбопромышленников. Президент ВАРПЭ Герман Зверев — сопредседатель рабочей группы.

В указанном подпункте говорится, что основанием для отказа в выдаче разрешения является наличие на дату подачи заявления и выдачи разрешения неуплаченных штрафов и (или) неурегулированной задолженности по возмещению ущерба, причиненного водным биоресурсам, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметили в ВАРПЭ, подпункт может создать проблемы рыбакам. Разрешения массово выдаются в декабре. Если постановление по административному делу вступит в силу в конце года, у пользователя не хватит времени на его обжалование и уплату штрафа. Следовательно, разрешение будет выдано уже после окончания праздничных дней, то есть после 8-10 января.

В результате предприятие потеряет 8-10 промысловых суток, что, например, в период Охотоморской минтаевой путины влечет потери от недовылова в размере 1600-2000 тонн на судно, заявили в ассоциации. Это 84,7-105,9 млн рублей. Кроме того, отсутствие разрешения на промысел лишает рыбаков возможности заработать на уплату штрафа.

Объединение указывало, что действующая система обладает достаточным инструментарием для урегулирования вопросов неуплаты административных штрафов без дополнительного ограничения деятельности бизнеса.

Замечание включено в официальную позицию ВАРПЭ, направленную в Минэкономразвития, РСПП, «ОПОРУ России» и ТПП.

Напомним, что отраслевые объединения высказывали и другие предложения по правилам. Например, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края обращали внимание на необходимость предусмотреть особые сроки вступления в силу уточненных формулировок по увязке подтверждения таможенного декларирования флота и получения разрешения на промысел.

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